Un'ordinanza per spegnere l'Ilva: il sindaco di Taranto detta l'ultimatum ad ArcelorMittal

Una ordinanza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci impone alla società che gestisce lo stabilimento siderurgico ex Ilva di individuare e risolvere le criticità ambientali "entro 30 giorni": in caso contrario altiforni, cokerie e acciaierie andranno spenti entro 60 giorni da oggi.

Lo si legge in una ordinanza indirizzata e trasmessa a Arcelor Mittal Italia, a Ilva spa in amministrazione straordinaria, e alle autorità preposte compreso Ministero ambiente, prefetto, questore, Ispra, enti locali e territoriali, Arpa , Asl e Ares.

Un ultimatum per ArcelorMittal e Ilva che avrebbero pertato tempo al massimo fino a fine marzo per individuare "gli impianti interessati dai fenomeni emissivi, eliminando gli eventuali elementi di criticità e le relative anomalie".

Una corsa contro il tempo che arriva nel giorno in cui si apprende dello slittamento dell'accordo per la modifica del contratto di affitto che lega Mittal ed i Commissari dell'ex Ilva, primo passo per porre fine alla guerra giudiziaria in corso davanti al tribunale di Milano e che ha a tutti gli effetti

Il Tribunale di Milano il 7 febbraio scorso aveva deciso di riaggiornare l'udienza fissando come data improrogabile il 6 marzo prossimo per dare altro tempo alle parti per arrivare a un accordo.

"ArcelorMittal tenta di accordarsi con il Governo senza che ci sia posto per le esigenze e le priorità di Taranto - spiega il sindaco Rinaldo Melucci - ostacolando il riesame dell'Aia chiesto dal Comune di Taranto e persino l'uso della valutazione del danno sanitario. E questo non è affatto un viatico a buone relazioni con chi ha la responsabilità della salute pubblica".

"È l'epilogo di tre anni di tentativi leali per conciliare le ragioni dell'occupazione con quelle dell'ambiente e della salute".

Ex Ilva, che cosa succede a Taranto

"Veniamo fuori da giorni di evidenti emissioni rilevanti, non più sostenibili per i cittadini". spiega sindaco Melucci giustificando la tempistica dell'ordinanza. "Tutti i segnali che ormai arrivano dallo stabilimento siderurgico evidenziano uno scadimento di controlli e manutenzioni e destano una rinnovata preoccupazione circa la salute di lavoratori e residenti"