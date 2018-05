Il tartufo italiano è talvolta definito il re del mondo culinario per il suo aroma intenso e per il sapore caratteristico che gli dona la fama di una fra le migliori eccellenze gastronomiche. I prelibati tartufi freschi non sono, come molti sono portati a credere, dei funghi. Non sono neppure dei tuberi come potrebbe suggerire il fatto che crescono sottoterra. Sono in realtà un incrocio fra un fungo e la radice dell’albero da cui traggono nutrimento: il loro termine scientifico è simbionti, infatti sono cercati (non raccolti, proprio perché non sono patate!) prevalentemente nei boschi di determinati alberi che si chiamano appunto “simbionti del tartufo”, mentre le “piante comari” sono quelle che contribuiscono a creare il microclima ideale per il suo sviluppo e si trovano nelle vicinanze delle specie simbionti.

A seconda della loro tipologia, i tartufi vivono in simbiosi con diverse famiglie arboree, principalmente il faggio, il pioppo, la betulla, il carpino, il nocciolo, la roverella o il tiglio e preferiscono terreni argillosi o calcarei ben drenati, neutri o alcalini. Fruttificano durante tutto l'anno, a seconda della specie e non presentano gambi e cappelli. Questo significa che la parte portatrice di spore del tartufo è completamente chiusa e dipendente dagli animali che contribuiscono a diffondere le spore fuori terra. Si trovano fra i 5 e fino a 30 centimetri sotto terra; questo è anche il motivo per cui vengono solitamente raccolti da cani addestrati o maiali, che si sono rivelati abili cercatori di tartufi e un validissimo supporto per i tartufai umani.

Come sono fatti i tartufi freschi

l tartufi non sono tutti uguali, possono infatti variare di colore e forma. Le principali differenze non dipendono dall'età del tartufo, ma soprattutto dal tipo di terreno in cui crescono. Il colore può passare dal bianco al grigio o al marrone, ma possono anche assumere sfumature di rosa. La loro superficie può essere liscia o increspata a seconda della specie e sono formati da uno strato esterno, chiamato peridium o peridio, e dalla compatta e profumata polpa interna detta gleba.

Le principali specie di tartufo pregiato

Sebbene ci siano centinaia di specie diverse, solo alcune (per lo più del genere tuber) sono considerate prelibatezze di interesse per i buongustai. Di solito sono classificati in base al loro colore esteriore, al profumo e al sapore. Molti sono comunemente noti con il nome del luogo in cui crescono piuttosto che il loro nome tecnico. Il loro valore varia a seconda della loro rarità e delle qualità aromatiche specifiche, mentre il più raro (il tartufo bianco pregiato), a seconda delle dimensioni può raggiungere dei costi pari a quelli di un prezioso gioiello! Il più raro e pregiato fra i tartufi è il Tuber Magnatum Pico o tartufo bianco pregiato noto all’estero come “diamante bianco”, famoso per il suo sapore forte e che spesso conquista i titoli dei giornali quando viene venduto all'asta internazionale a prezzi incredibili. Si trova in prevalenza in Piemonte (tartufo bianco d’Alba), ma anche nelle Marche e in Abruzzo. Il tartufo nero pregiato, o Tuber melanosporum Vittadini, è la seconda specie di tartufo commercialmente più pregiata e indubbiamente la più pregiata tra i tartufi neri. È anche conosciuto come tartufo nero dolce per il suo gusto squisito e spesso viene definito tartufo di Norcia, che è una delle oasi di eccellenza in Italia, sebbene non l’unica. Il tartufo bianchetto o marzuolo (nome scientifico Tuber borchii Vittadini) ha una buccia liscia e biancastra, quindi il loro peridio è confusamente simile a quello dell'autentico tartufo bianco, ma non sono così aromatici e sprigionano un profumo che ricorda quello dell’aglio, quindi si distinguono dal tartufo bianco pregiato. Inoltre crescono in periodi dell’anno differenti fra loro. Il tartufo nero d’inverno o Tuber brumale Vittadini sembra molto simile al tartufo nero pregiato, ma con un aroma meno distinto. I tartufi d'inverno sono di solito abbastanza piccoli, ma le caratteristiche principali che li distinguono dall'tartufo nero pregiato sono l'aroma meno intenso e le venature più ruvide e più leggere. Poiché entrambe queste varietà di tartufo sono disponibili praticamente allo stesso tempo, un rivenditore di tartufi di fiducia è essenziale. Il tartufo uncinato, o Tuber aestivum var. uncinatum Chatin noto in Abruzzo come tartufo suareccio, appartiene alla famiglia di tuber aestivum, si presenta con una scorza molto scura che vira dal marrone al nero, anche la gleba è scura con venature color nocciola, di cui ricorda anche il sapore. Il tartufo estivo, o Tuber aestivum Vittadini, è molto richiesto soprattutto perché rispetto ad altre tipologie di tartufo ha un costo abbastanza esiguo, pur mantenendo un’ottima qualità e consistenza che lo rendono apprezzabile in molte ricette. È il tipo più comune di tartufo e si trova prevalentemente nelle foreste di conifere. Il sapore, la dimensione e il colore del tartufo estivo gli hanno dato l’appellativo di scorzone perché ha un rivestimento molto scuro, liscio e spesso.

Come conservare il tartufo fresco

Sebbene i tartufi dovrebbero essere consumati quanto ​​più freschi possibile, possono comunque essere conservati in frigorifero per diversi giorni, fino a una settimana dall’acquisto, in un sacchetto di carta o in un canovaccio di cotone pulito. Si sconsiglia caldamente di conservarli in materiali plastici o in fogli di alluminio. Prima di riporli in frigo, è buona norma pulirli con una spazzola morbida per rimuovere il terreno e altre impurità e per mantenere inalterati consistenza e aroma è necessario cambiare il sacchetto di carta o l'asciugamano ogni giorno. La conservazione può anche avvenire sott’olio, ma l’olio di oliva ne assorbe parzialmente il sapore. Anche l’uso di conservare il tartufo in contenitori di vetro insieme al riso bianco non è raccomandato perché i chicchi di riso tendono a disperdere la naturale umidità e l'aroma dai tartufi.

Tartufi d’Abruzzo

Per poter assaggiare le pregiate tipologie di tartufo in Abruzzo ci si può affidare all’azienda Tassoni Tartufi (www.iltartufo.com), che da vent’anni offre la sua esperienza e professionalità al servizio dei buongustai e degli estimatori dell’aromatico tesoro della terra. Oltre ai tartufi freschi l’azienda offre un’ampia gamma di prodotti derivati e conservati con cura e nel rispetto di tutte le norme per preservare quanto più possibile l’aroma e la consistenza di ogni tartufo. Per un’esperienza completa e per toccare con mano la passione che da sempre guida i cercatori di tartufi abruzzesi nel loro prezioso lavoro Tassoni Tartufi organizza periodicamente delle visite guidate durante i periodi di ricerca e raccolta, per provare l’emozione di trovare i tartufi e vivere un’esperienza unica, che si chiude con un pranzo a base di tartufi freschi e ricette abruzzesi.