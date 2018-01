L'esposizione di un tricolore equivale a quella di un'insegna pubblicitaria: lo ha stabilito un decreto del 1998. E per questo, in alcuni casi e in alcune zone d'Italia, si è costretti (a volte inconsapevolmente) a pagare una tassa. Col progetto "Onorevole X", Simone Serafini affronta il tema delle assurde imposte da pagare nel nostro Paese.

