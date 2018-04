La verità sui conti degli italiani: 7 contribuenti Irpef su dieci pagano meno del 15%

Con l'attuale sistema di aliquote e scaglioni di reddito, deduzioni dal reddito, detrazioni dall'imposta ed infine compensazioni mediante "bonus 80 euro", il 75% dei contribuenti italiani sconta un prelievo inferiore al 15% del proprio reddito complessivo.

Questi i dati che emergono dalle dichiarazioni dei redditi e i modelli Cud presentati nel 2017 per l'anno d`imposta 2016, elaborati dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale dei commercialisti.

Quante tasse pagano gli italiani

In particolare, su 40,9 milioni di contribuenti censiti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il 30,78% ha un Irpef "a zero" (12,6 milioni di contribuenti); il 44,30% paga l'Irpef, ma in misura inferiore al 15% sul reddito complessivo dichiarato (18,1 milioni di contribuenti); solo il restante 24,92% subisce un prelievo Irpef superiore al 15% del reddito complessivo dichiarato (10,2 milioni di contribuenti).

Tasse e fisco, le ultime notizie

Le deduzioni dal reddito complessivo soggetto ad Irpef ammontano complessivamente a 35,1 miliardi, di cui 2,5 miliardi "persi" per incapienza del reddito.

Le detrazioni dall'imposta lorda ammontano invece a 67,5 miliardi, di cui 7,5 miliardi "persi" per incapienza dell'imposta ovvero quando il contribuente che ha diritto a detrazioni d'imposta (come ad esempio spese sanitarie, altre spese deducibili, detrazioni per familiari a carico, per spese ristrutturazione), non deve pagare tasse.

Il bonus 80 euro: chi ne ha diritto

Il "bonus 80 euro" fruibile in compensazione da 11,5 milioni di lavoratori dipendenti a reddito medio-basso ammonta complessivamente a 9,4 miliardi.

Tuttavia come riferisce l'agenzia Dire ci sono anche più di 1,7 milioni di persone che lo hanno restituito, avendo superato la soglia di reddito richiesta. Infatti nel 2018 sono cambiate le soglie di reddito per accere al bonus. Il credito annuale di 960 euro, erogato mensilmente, viene riconosciuto in misura piena, per redditi compresi tra 8.174 euro e 24.600 euro/anno lordi, in misura decrescente, per redditi compresi tra 24.600 euro e 26.600 euro lordi.

Se non si ha una situazione lavorativa certa e non si è sicuri di arrivare alla fatidica soglia degli 8174 euro è consigliabile fare presente al proprio datore di lavoro che si vuole rinunciare al bonus per non correre il rischio di restituire la somma percepita.

Se un lavoratore rinuncia al bonus, ma allo scadere dell’anno risulta idoneo a ricevere il credito, come spiega l'Adnkronos riceverà quanto gli spetta in un'unica soluzione in occasione del conguaglio del modello 730 dell’anno successivo.

Tasse, il programma del Movimento 5 stelle

In un post pubblicato sul Blog delle Stelle il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi di Maio ha spiegato come sia una delle priorità dei 5 stelle il dimezzamento dell'Irap e la riforma degli scaglioni Irpef insieme all'abolizione di meccanismi inefficienti dell'erario come lo spesometro".

Di Maio spiega come la soluzione si possa trovare col sistema del fisco digitale, l'estensione della fatturazione elettronica.

"Il meccanismo di compensazione tra crediti e debiti delle imprese verso la Pa sarebbe reso molto più lineare e la facilità di comunicazione tra fisco e contribuente consentirebbe all'Agenzia delle Entrate di sollecitare rapidamente il contribuente al pagamento prima di irrogare sanzioni e procedere al recupero coattivo delle somme. E' l'unica via per abolire non solo di nome ma anche di fatto il folle sistema Equitalia".

Flat tax, come cambiano le tasse secono la Lega

Il sistema di aliquote multiple, scaglioni, detrazioni, deduzioni e bonus è inviso anche a Matteo Salvini che nel programma della Lega (e del centrodestra) propone di introdurre un’unica aliquota fiscale.

La proposta leghista che prevede un’aliquota al 15% da applicare solo al reddito familiare, una no tax area per redditi fino a 7mila ma con una "clausola di salvaguardia per tutti i redditi famigliari fino a 15.000 euro.

La Lega propone inoltre di abolire tutti gli obblighi di mantenimento della documentazione fiscale ai fini dell’ottenimento di detrazioni, deduzioni e bonus a vario titolo. "Niente più scartoffie, scontrini e ricevute da portare al commercialista - spiega il leader leghista che prevede una flat tax al 15% a partire da redditi superiori ai 7mila euo. Chi guadagna 13mila euro dovrà pagare l’Irpef solo su 6mille euro (ovvero la differenza tra il suo reddito e la soglia della no tax area). Se si guadagnano 20mila euro, l'aliquota del 15 per cento si pagherà su 10mila euro.

La Lega prevede tuttavia una clausola di salvaguardia per tutti i redditi famigliari fino a 15.000 euro i quali potranno continuare ad essere assoggettati al regime di imposta vigente nel caso il nuovo non fosse migliorativo”.