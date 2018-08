Tasse, novità per le partite Iva: quattro le rate, la prima il 20 agosto

Sono state rimodulate le scadenze 2018 per i versamenti rateizzati delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute dai titolari di partita IVA: qualora optino per il differimento previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, potranno versare le imposte in quattro rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, il 20 agosto, il 17 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre.

Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, che è stato firmato dal premier Giuseppe Conte e che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fisco, le scadenze del 2018

Come noto, tutti i versamenti a saldo 2017 e il primo acconto 2018 delle imposte (Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive) vanno effettuati entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato) ovvero entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Le imposte possono essere versate in un’unica soluzione, oppure in forma rateale con l’applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile. Unica regola fissa: le rate devono esaurirsi entro il mese di novembre 2018 e il secondo acconto in scadenza il 30 novembre 2018 non è rateizzabile.

L’opzione per il pagamento rateale si effettua in occasione del primo versamento mediante indicazione nell’apposito campo del modello F24 del numero di rate prescelto e della rata che si sta versando (ad esempio 0105, 0205, 0305 e così via).

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo delle scadenze di una persona fisica non titolare di partita IVA e di un soggetto titolare di partita IVA.