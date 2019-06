Tav, via libera ai bandi per il completamento del tunnel di base

Via libera alla pubblicazione dei bandi per il completamento del tunnel della Tav. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione della Telt, l'azienda in comproprietà dello stato francese e delle Ferrovie dello Stato Italiane che sta costruendo il nuovo collegamento ad alta velocità tra Torino e Lione.

Gli "avis de marches" riguardano i lavori del tunnel di base sul territorio italiano, per un importo stimato di circa 1 miliardo di euro. L'avvio di questa procedura per il lotto italiano del tunnel di base segna il completamento del percorso degli affidamenti dei lavori per la realizzazione dei contestati 57,5 km della super galleria.

Il cda di Telt si è riunito oggi a Parigi alla presenza della coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo, Iveta Radicova, del capo della dg Move Jean-Louis Colson, e del presidente del Piemonte, Alberto Cirio.

L'avis de marchés, diviso in due lotti, uno per i lavori di costruzione e uno per la valorizzazione dei materiali di scavo, sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Europea.

Tav, bandi pubblicati ma potranno essere interrotti

Nel bando è esplicitata la facoltà di interrompere senza obblighi e oneri la procedura di gara in ogni sua fase, come previsto dal Codice degli Appalti Pubblici francese.

Alla riunione ha partecipato per la prima volta il neo eletto presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che spiega che l'Italia ha ottenuto un cofinanziamento maggiorato al 55% per la Tav e la disponibilità da parte dell’Ue a cofinanziare al 50% anche la tratta da Bussoleno al nodo di Torino.

"Domani scriverò al premier Giuseppe Conte, perché l’Ue sollecita una parola chiara dal governo italiano. Chiederò al Presidente del Consiglio di dare certezza all’Europa sulla volontà di proseguire l’opera e consentire a TELT di inviare i capitolati alle imprese che parteciperanno ai bandi approvati oggi. La Tav è una priorità per il Piemonte, per l’Italia e per l’Europa".

Come Salvini anche Cirio ha espresso perplessità sula "mini Tav" sponsorizzata dai 5 stelle. "Si tratta di soluzioni già scartate anni fa. Non esiste altro progetto che non sia quello che stanno portando avanti Italia, Francia e Europa".

Tav, decide Conte

Il dossier Tav tuttavia è nelle mani di Conte. Sarà il premier a interloquire con il suo omologo francese e con la Commissione europea. Lo ha ribadito il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, oggi a margine della prima colata di cemento della prima pila del nuovo viadotto di Genova, che sostituirà il Morandi. "La Tav un'opera che è stata definita negativa economicamente, lo hanno detto i tecnici, non il sottoscritto. Io sono sempre stato laico nei confronti di quell'opera però, se guardo il ponte di Genova, le migliaia di chilometri di strade italiane che sono in dissesto perché non sono stati messi i soldi in manutenzione, rimango sempre dell'idea che quelle risorse possono essere meglio impegnate".

Ricordiamo che fare la Tav costa all'Italia 5 miliardi. Non farla Tav costerebbe oltre 4 miliardi, lascerebbe 2mila tir al giorno percorrere una infrastruttura vecchia e bisognosa di rattoppi, farebbe perdere 50mila posti di lavoro, la credibilità del Paese e un ponte con l'Europa.