La denuncia: "Telefonate aggressive a qualsiasi ora per passare al mercato libero"

Telefonate sempre più frequenti e 'aggressive' per sottoscrivere dei contratti di elettricità e gas con aziende operanti nel mercato libero. A denunciare un marketing quantomeno 'aggressivo' è l'Adiconsum, che ha ricevuto le segnalazioni di diverse famiglie italiane, vessate da continue telefonate degli operatori per passare al mercato libero.

L'associazione in difesa dei consumatori è intervenuta con un comunicato stampa del presidente Carlo de Masi, mirato a far cessare questi solleciti telefonici: “Vogliamo chiarire, innanzitutto, che la scelta dell’operatore di energia è una libera scelta del consumatore. Inoltre, siamo molto preoccupati per la ricezione di tali chiamate di sollecito, non solo che giungono a qualsiasi ora, ma anche sui numeri di cellulare, evidenziando ancora una volta il problema della tutela dei dati. A questo proposito, invitiamo il Garante della Privacy ad intervenire nei confronti delle aziende che stanno adottando pratiche commerciali scorrette e lesive della privacy degli utenti”.