Telemarketing, Agcom avvia procedimento per sanzioni a Tim

Avete ricevuto una chiamata commerciale che vi invitava a cambiare operatore dopo un disservizio sulla vostra linea telefonica? Siete vittima di un abuso. Lo ha accertato l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dando mandato agli uffici competenti di dar corso ad un procedimento sanzionatorio nei confronti di TIM per l'acquisizione e l'uso illegittimo a fini commerciali di informazioni di assurance (gestione e manutenzione guasti) relativi a clienti di altri operatori soggetti a malfunzionamenti del servizio di telefonia fissa o traffico dati.

Agcom - informa un comunicato - ha accertato che clienti di operatori concorrenti, in occasione di un disservizio sulla linea del proprio operatore, hanno ricevuto chiamate commerciali di soggetti terzi i quali, dimostrandosi a conoscenza dell'accaduto, proponevano un passaggio a TIM. A tale riguardo è stata verificata l'esistenza di alcuni casi in cui le chiamate sono pervenute da soggetti che è stato possibile ricondurre ad agenzie TIM o comunque a società titolate a proporre offerte commerciali di TIM.

Tale pratica confligge con l'art. 41, comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche e con l'art. 64 della delibera n. 623/15/CONS che, in attuazione dell'obbligo di non discriminazione, impongono a TIM di garantire che i dati acquisiti nella gestione degli ordini wholesale ed il personale dedito a tali attività non siano coinvolti nell'attività commerciale. Agcom ha inoltre rilevato che TIM non si è attivata, per quanto di propria competenza, per individuare delle contromisure per contrastare il fenomeno e per questi motivi ha ordinato all'operatore di adottare misure organizzative specifiche finalizzate a prevenire tale attività illecita.