Telepass Pay, attivo il pagamento del rifornimento carburante nelle stazioni di servizio Q8

Un semplice tap sul telefono per pagare il rifornimento di carburante. Facile e veloce. Telepass amplia la possibilità per i propri clienti di pagare il rifornimento carburante tramite l’app Telepass Pay. Grazie al rafforzamento della partnership con Q8, infatti, passano da mille a circa tremila i punti vendita stradali e autostradali abilitati al pagamento del carburante con un semplice tap sullo smartphone.

App Telepass Pay per pagare il rifornimento di carburante: come funziona

E’ possibile pagare con l’app Telepass Pay sia se si sceglie la modalità di rifornimento “Self”, sia se si sceglie la modalità “Servito”. Nel primo caso l’app genera un codice corrispondente al valore di carburante selezionato: basta digitare il codice sulla colonnina e procedere al rifornimento. Nel caso della modalità “Servito” il codice generato dall’app dovrà semplicemente essere comunicato al personale del punto vendita. La transazione del rifornimento carburante viene confermata con una notifica in app e il costo sarà addebitato sul proprio conto Telepass. Il rifornimento del carburante è solo uno dei tanti servizi legati alla mobilità offerti da Telepass Pay. Con l’app è possibile pagare la sosta sulle strisce blu in oltre cento città italiane, prenotare e pagare il lavaggio dell’auto su strada o nei principali parcheggi e saldare il bollo senza costi aggiuntivi. L’app accompagna l’utente nei suoi spostamenti, anche una volta lasciata l’auto e offre la possibilità di prenotare e pagare una corsa in taxi, un viaggio in traghetto dai principali porti italiani e lo skipass per sé e per la propria famiglia.

“Il consolidamento della partnership con Q8 che ha saputo leggere per primo il valore dell’integrazione con piattaforme tecnologiche di nuova generazione – ha dichiarato Gabriele Benedetto, amministrazione delegato di Telepass – è un ulteriore passo in avanti nel percorso che la nostra società ha avviato per agevolare la mobilità dei clienti, sviluppando nuovi servizi di pagamento che rispondano ai requisiti di utilità, semplicità e innovazione. La crescita continua di clienti e la diversificazione dei servizi ci conferma che, nel giro di due anni, abbiamo dato vita a una piattaforma di pagamenti digitali apprezzata, che facilita la vita a milioni di persone in mobilità”.

Questo invece il commento di Giuseppe Zappalà, amministratore delegato di Q8:

“Questa partnership con Telepass Pay interpreta perfettamente la nostra strategia di business: garantire la mobilità delle persone e delle merci offrendo prodotti e servizi innovativi e tecnologicamente evoluti”.

“Con questo accordo – ha aggiunto Zappalà - accanto alle modalità ed ai circuiti tradizionali di pagamento, siamo in grado di integrare l’ app Telepass Pay con i nostri avanzati strumenti di pagamento digitali già disponibili sulla nostra rete di vendita. Per Q8, infatti, innovazione e ampliamento dei servizi offerti sono sempre più cruciali in termini customer satisfation”.