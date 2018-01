Test Medicina 2018: pubblicato il bando, tutte le informazioni

E' stato pubblicato il bando per i test d'ingresso di Medicina 2018 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Gli spiranti medici dovranno cominciare a prepararsi: ecco tutte le informazioni sui posti disponibili, i requisiti, la data e gli argomenti del test d'accesso al corso di laurea a numero chiuso per studiare medicina e chirurgia. Per l’anno accademico 2018/2019 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore è indetto il concorso pubblico per l’ammissione ai seguenti corsi di laurea magistrale a ciclo unico della Facoltà di Medicina e chirurgia “Agostino Gemelli”: corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria.

Bando Test Medicina 2018 Cattolica

I posti disponibili sono 270 per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e 25 in Odontoiatria e protesi dentaria. Come specificato sul bando, però, i posti disponibili sono soggetti a variazioni. La data del test Medicina 2018 per entrare alla Cattolica è il 27 marzo 2018 e il test d'accesso si terrà presso la Fiera di Roma. E' possibile iscriversi al test d'accesso dal 17 gennaio fino alle ore 23:59 del 16 marzo.

Test Medicina 2018: iscrizione e prove

Per iscriversi al Test Medicina 2018 è necessario seguire tutte le fasi: registrazione e attivazione sul sito dell'account personale; indicazione del corso di laurea per il quale si intende fare il test d'ingresso; inserimento dei dati, come per esempio il diploma; conferma iscrizione e download del bollettino di pagamento per completare l'iscrizione alla prova. Possono partecipare alla prova di ammissione i cittadini italiani e comunitari ovunque soggiornanti e i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui all’articolo 39, comma 5, D.Lgs. n.286/1998 se:

- Iscritti al quinto anno di scuola secondaria di secondo grado presso le istituzioni statali e paritarie del sistema scolastico italiano;

- Iscritti all’ultimo anno di una scuola secondaria di secondo grado estera che consenta il conseguimento di un titolo ritenuto valido per l’ammissione ai corsi della formazione superiore del sistema italiano;

- In possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso all’Università, rilasciato da una istituzione statale o paritaria del sistema scolastico italiano;

- In possesso di un titolo conclusivo degli studi superiori emesso da un’istituzione appartenente ad un sistema scolastico straniero, ubicata in Italia o all’estero, conseguito a seguito di un percorso formativo di almeno 12 anni di scolarità;

- In possesso di un titolo conclusivo degli studi superiori conseguito in un sistema scolastico che preveda 10 o 11 anni di scolarità, integrato dalle certificazioni aggiuntive e complementari previste all’allegato 1 delle disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 e ss.mm.ii.

La partecipazione al concorso è subordinata sia al perfezionamento della procedura di iscrizione on-line disponibile sul portale dell’Università Cattolica (http://roma.unicatt.it) sia al pagamento del contributo di partecipazione alla prova nei termini di seguito specificati. Detti requisiti sono entrambi obbligatori. Pertanto, per poter partecipare alla prova di ammissione, i candidati, pena l’esclusione, a decorrere dal 17 gennaio 2018 fino alle ore 23:59 del 16 marzo 2018, devono collegarsi al sito http://roma.unicatt.it e seguire esclusivamente la procedura di iscrizione on-line accessibile dalla home-page. Per tutte le altre informazioni e le indicazioni per l'iscrizione al test Medicina 2018, consigliamo di consultare il bando sul sito ufficiale.

Il test medicina 2018 per entrare alla Cattolica prevede una prova scritta composta da 120 domande così suddivise:

- 70 quesiti di ragionamento logico e logico matematico;

- 30 quesiti di cultura scitnifica (10 di chimica, 10 di biologia e 10 di fisica);

- 5 quesiti;

- 5 quesiti di lingua inglese;

- 10 quesiti di cultura religiosa.