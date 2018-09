TicketOne, avviata un'istruttoria: ecco cosa sta succedendo

TicketOne nel mirino dell’Antitrust. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria per accertare l’esistenza o meno "di un abuso di posizione dominante" della società operante nel settore di ticketing “e della sua controllante”, la società tedesca CTS Eventim.

Secondo l’Autorità TicketOne "avrebbe attuato una strategia escludente per vincolare alla sua piattaforma di ticketing i più importanti organizzatori (promoter) di eventi di musica live attivi in Italia, precludendo così alle piattaforme di ticketing concorrenti l’accesso a un input necessario per competere sul mercato, ossia i biglietti per i concerti". Insomma, l'Antitrust vuole capire se l'azienda abbia messo in atto una strategia per tagliare fuori i concorrenti.

"Il vincolo di esclusiva, contenuto nei contratti tra i promoter e TicketOne, risulta particolarmente stringente sul canale online - si legge ancora nel comunicato -, che costituisce oggi il principale mezzo di distribuzione dei biglietti per questa tipologia di eventi".

Le "accuse" contro TicketOne

In sostanza, "ostacolando la presenza sul mercato degli operatori concorrenti, TicketOne può praticare prezzi per la pre-vendita dei biglietti degli eventi di musica live superiori a quelli concorrenziali e limitare le possibilità di scelta dei consumatori tra i diversi fornitori dei servizi di ticketing".

Cosa dice l'articolo 102 del TFUE

In particolare – questa è l’ipotesi dell’Antitrust – TicketOne avrebbe violato l’articolo 102 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) che così recita:

"È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi".

L’istruttoria dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2019.