Tim, 4.500 esuberi: avviata la procedura per la cassa integrazione

Tim ha scelto la via della cigs, cassa integrazione guadagni straordinaria per gestire i circa 4.500 esuberi. L'azienda ha inviato una lettera al ministero del Lavoro e alle organizzazioni sindacali per avviare le procedure di sorta. Al momento si parla di una durata massima di 12 mesi, che dovrebbero partire il prossimo 18 giugno, fino al 17 luglio del 2019. A dare la notizia è stata la stessa Telecom Italia, che attraverso una nota ufficiale ha precisato come “tale progetto verrà analizzato e discusso con le organizzazioni sindacali nell’auspicabile prospettiva di pervenire ad un accordo in tempi rapidi”.

Il programma di riorganizzazione prevede che la cigs venga applicata ad un massimo di 29.736 dipendenti che verranno sospesi dal lavoro per un massimo di 26 giorni, da distribuire su base mensile. Al momento Telecom ha un totale di 59.489 dipendenti, di cui la maggior parte, 49.584, si trovano in Italia. Già a gennaio del 2018 l'azienda aveva presentato ai sindacati una prima versione del piano di ristrutturazione aziendale sempre per far fronte agli esuberi. La proposta prevedeva 6.500 uscite volontarie tra incentivi e prepensionamenti, oltre a 3.500 riqualificazioni e duemila assunzioni da finanziare con la solidarietà espansiva. Ma questa idea non trovo il beneplacito dei sindacalisti portando, dopo due mesi di stallo, all'ipotesi cigs, strumento che non prevede un accordo con le sigle sindacali. Dopo aver avviato l'iter per la cassa integrazione, sindacati e azienda hanno 25 giorni di tempo per individuare soluzioni alternative alla cigs.

Il comunicato della Tim

Nella nota ufficiale comparsa sul sito di Telecom Italia, l'azienda fa riferimento alle diverse 'fumate nere' arrivate negli ultimi mesi nelle trattative con i sindacati: “Malgrado le numerose occasioni di approfondimento congiunto e le disponibilità manifestate dall’Azienda ad un costruttivo e risolutivo confronto, non è stato possibile raggiungere una soluzione condivisa e adeguata alle sfide di trasformazione dell’azienda; sfide imprescindibili per rispondere efficacemente ai cambiamenti tecnologici e produttivi imposti dal mercato”.

“La necessità di salvaguardare gli obiettivi industriali – prosegue la nota - unitamente alle esigenze di sostenibilità economica ed organizzativa dei livelli occupazionali, rendono quindi inevitabile da parte di TIM la presentazione al Ministero del Lavoro e alle rappresentanze Sindacali di un progetto di Cassa Integrazione Straordinaria per Riorganizzazione aziendale. Tale progetto verrà analizzato e discusso con le Organizzazioni Sindacali nell’auspicabile prospettiva di pervenire ad un accordo in tempi rapidi”.

Ugl Telecomunicazioni: “C'è la necessità di poter contare su un nuovo governo”

La decisione di Telecom Italia è stata commentata da Stefano Conti, segretario nazionale Ugl Telecomunicazioni: “L’annuncio ai sindacati da parte di Tim dell’imminente avvio della cassa integrazione oltre 4 mila persone dimostra, se ancora ce n’era bisogno, la necessità di poter contare sulla garanzia imprescindibile per qualsiasi vertenza di un nuovo governo”.

“Trattandosi di un asset così strategico e anche di un procedimento che coinvolgerà un numero massiccio di lavoratori, non esiste una garanzia migliore di un nuovo governo nel pieno delle sue prerogative e dei suoi poteri".

“Un esecutivo in scadenza -conclude Conti - e quindi operativo solo per l’ordinaria amministrazione non può esercitare alcuna pressione, fornire alcuna garanzia né rappresentare un deterrente per investitori che potrebbero non avere naturalmente in cima alle proprie priorità l’interesse nazionale e anche, anzi soprattutto, quello del mantenimento e della difesa degli interessi nazionali”.