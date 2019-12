TIM si aggiudica due premi al FEIEA Grand Prix 2019 per la Comunicazione Interna delle aziende Europee

Grande successo di TIM al FEIEA Grand Prix 2019 (European Association for Internal Communication), il concorso annuale che premia e promuove l'eccellenza nella Comunicazione Interna delle aziende in Europa. In occasione dell’evento finale, che si è tenuto a Zurigo a fine novembre, TIM si è aggiudicata il più alto riconoscimento nelle categorie Best Photograph e Best infographic/graphic image.

Il progetto “TIM è”, Best Photograph, rappresenta un’insolita guida illustrata nella quale i dipendenti posano in ritratti fotografici attraverso cui raccontano le qualità chiave per svolgere al meglio il proprio lavoro. Un concept visivamente di alta qualità che ha colpito la giuria perché dà vita alla strategia di TIM in modo originale e di grande impatto.

Nella categoria Best infographic/graphic image si è imposta "Il segno di…", la campagna realizzata in occasione della TIM Inclusion Week 2018, l’iniziativa nata per diffondere all’interno dell’azienda la cultura della valorizzazione delle diversità.

Nel "Il segno di..." cinque dipendenti TIM raccontano in prima persona le loro storie di inclusione attraverso le parole accompagnate da video animazioni. Il lavoro presenta le storie di Eleonora con sclerosi multipla; Sara, transessuale; Mariadelia, ingegnere donna con la passione per le discipline STEM; Roberto, una persona sorda che si è impegnata a far conoscere questa condizione in azienda e Valentina, la prima donna in Italia ad avere avuto un permesso pagato in occasione del matrimonio con la sua compagna.

La giuria è stata profondamente colpita dalla qualità estetica delle immagini, una serie molto originale di illustrazioni e lavori grafici che aumentano la consapevolezza e raccontano storie sull’inclusione a dimostrazione che il messaggio visuale cattura attenzione concreta. La caratteristica comune a entrambi i progetti premiati è che i lavori di realizzazione sono stati interamente curati con competenza e passione dai dipendenti, mettendo al centro le persone di TIM come soggetti della narrazione.