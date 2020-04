Today.it al fianco della Protezione Civile nella lotta al Covid-19

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, con il conseguente lockdown deciso dal Governo, ha causato diversi disagi e criticità in tutto il nostro Paese.

Per restare accanto ai nostri lettori, il Gruppo Editoriale Citynews continua ad offrire un servizio di pubblica utilità, garantendo notizie sempre puntuali e aggiornate.

Ma in questo momento così drammatico per la nostra società, sentiamo la responsabilità civile e morale di fare molto di più.

Per questo abbiamo deciso di donare visibilità gratuita, abbracciando ben 50 iniziative di raccolte fondi, una per ogni città in cui siamo presenti.

Una grande operazione di solidarietà estesa su tutto il territorio nazionale, attraverso la quale vogliamo abbattere almeno virtualmente la distanza sociale e offrire un supporto concreto a cittadini e istituzioni.

Today.it, la testata nazionale del Gruppo, ha deciso di sostenere la raccolta fondi della Protezione Civile, soprattutto per aiutare a proteggere chi ci sta proteggendo come tutto il personale sanitario; un modo per restare uniti e solidali nella lotta contro il Coronavirus.

Il link al quale fare riferimento per sostenere la causa della Protezione Civile è: http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus

I partner commerciali che hanno deciso di supportare Today.it in questa iniziativa sono:

Consorzio Tutela Grana Padano

Bauli

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.