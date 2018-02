"La ripresa del traffico aereo traino per l'economia italiana"

La ripresa del traffico aereo può essere da traino per l'economia. Lo ha detto il presidente dell'Enav, Roberto Scaramella, al convegno dell'ente sul trasporto aereo. "In Italia - ha detto - il traffico aereo nel 2017 è cresciuto di circa il 3% rispetto all'anno precedente e i passeggeri sono aumentati di oltre il 6%. I movimenti aerei sugli aeroporti italiani hanno toccato dei picchi di crescita su alcuni scali, ad esempio a Milano Malpensa (+7%), Catania (+11%) e Napoli (+17%).

Questo è il segno che la ripresa del traffico aereo è generalizzata in tutto il Paese e può avere un effetto traino su tutta la catena di valore del trasporto aereo e sull'economia in generale".

"Enav - ha aggiunto - rappresenta un caso virtuoso in cui la lungimiranza istituzionale e la qualità del management hanno trovato sintesi in un programma di investimenti in sviluppo tecnologico di oltre 100 milioni di Euro all'anno che ci consentono di essere all'avanguardia nel nostro settore e di poter essere un riferimento non solo per gli operatori di economie emergenti ma anche per i nostri omologhi in Europa ed in Nord America. Alcuni dei progetti che stiamo portando avanti, penso agli investimenti in cyber security, alla sorveglianza satellitare, e ai nuovi software per il sorvolo diretto e lineare dei nostri cieli, ci portano concretamente nel futuro e sono sostenuti ora da un azionariato più ampio; essi sono la conseguenza degli investimenti di lungo periodo in ricerca e innovazione e soprattutto del lavoro di tanti colleghi competenti e fortemente dedicati al proprio lavoro, quotidianamente".