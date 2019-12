Tredicesima 2019, quando arriva

Tredicesima 2019: con l'arrivo del mese di dicembre, i lavoratori dipendenti italiani festeggiano non soltanto l'avvicinarsi delle festività natalizie ma anche l'arrivo della tredicesima mensilità, che renderà più ricca la busta paga di dicembre 2019. Questo perché i contratti collettivi prevedono l’erogazione di una somma aggiuntiva chiamata “gratifica natalizia” o “tredicesima mensilità”, che i lavoratori ricevono a fine anno. Ma quando arriva la tredicesima 2019? A chi spetta? Ecco una semplice guida con tutto quello che c'è da sapere.

Tredicesima 2019, cos'è e come si calcola

Prima di approfondire il discorso sui periodi in cui viene erogata la tredicesima, vediamo di cosa si tratta nel dettaglio: la tredicesima è un compenso aggiuntivo previsto dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, che mira a sostenere le famiglie che durante il periodo natalizio sono chiamate ad un esborso straordinario. Non a caso viene definita anche “gratifica natalizia”. La tredicesima viene erogata nelle medesime modalità delle mensilità ordinaria, arriva una volta l'anno, solitamente prima di Natale e subisce una tassazione diversa rispetti alle normali buste paga, motivo per cui l'importo è solitamente inferiore allo stipendio mensile che si riceve durante l'anno. Ma a proposito di importo, come si calcola la tredicesima? La somma è corrispondente ad uno stipendio mensile, ma viene accumulata dai lavoratori dal primo gennaio al 31 dicembre. Per chi avesse intrapreso l'attività lavorativa nel corso dell'anno (quindi dopo gennaio) o l'avesse interrotta prima di dicembre, l'importo viene calcolato in base al numero di mensilità in cui si è effettivamente prestato servizio. In questi casi il calcolo è semplice: si divide per 12 l'importo dello stipendio mensile e si moltiplica per il numero di mesi.

Ricordiamo che la tredicesima dei lavoratori non matura nei seguenti casi:

congedo parentale;

assenze ingiustificate;

permessi non retribuiti;

sciopero;

malattia del bambino;

aspettativa.

Tredicesima 2019, quando arriva

Veniamo adesso alla domanda che tutti si pongono quando arriva il mese di dicembre: quando arriva la tredicesima? Solitamente l'erogazione avviene prima delle festività natalizie, ma la data specifica e le modalità di pagamento variano in base al contratto collettivo applicato: in alcuni casi arriva insieme al cedolino di novembre, in altri con quello di dicembre, oppure con un documento specifico.

Non potendo dare una risposta univoca, ecco cosa prevedono i contratti collettivi più diffusi. Per i CCNL Alimentari – Industria, Commercio e Terziario – Confcommercio e Metalmeccanica – Industria, l'erogazione della tredicesima 2019 arriverà la Vigilia di Natale, mentre per il CCNL Gomma Plastica – Industria non viene specificata una data, che comunque rimane in concomitanza con il Natale. Per quanto riguarda i contratti aziendali, la data in cui viene erogata la tredicesima varia in base alle prassi interne: esistono casi in cui la tredicesima mensilità viene erogata anche prima dell'8 dicembre.

Tredicesima 2019, a chi non spetta

Ma non tutti i lavoratori sono destinatari della tredicesima. Quest’ultima spetta infatti soltanto ai lavoratori dipendenti, con contratto a tempo determinato e indeterminato, sia part-time che full-time, e ai pensionati. Per quanto riguarda i lavoratori part-time e i cosiddetti “intermittenti”, non esiste una vera e propria tredicesima ma la normale retribuzione oraria è maggiorata degli importi a titolo di tredicesima. Nel dettaglio, la gratifica natalizia non spetta alle seguenti categorie: