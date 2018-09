Economia / Italia

Treni, confermato lo sciopero di lunedì: disagi per chi viaggia, tutte le informazioni

Lunedì 24, per l'intero turno di lavoro, è previsto il secondo sciopero nazionale del personale dipendente delle aziende che operano in appalto per conto del Gruppo FS Italiane: stop a nella pulizia dei treni, delle stazioni, della ristorazione a bordo treno e nell'accompagnamento sui vagoni notte