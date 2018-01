Trenitalia estende la tariffa Young agli under 30: sconti sul prezzo dei biglietti

Ci sono buone notizie per tutti i giovani viaggiatori: Trenitalia ha deciso di estendere la tariffa Young a tutti gli under 30. Da ora, studenti e giovani lavoratori fuori sede potranno godere di una serie di importanti sconti sul prezzo dei biglietti da acquistare. Fino a qualche giorno fa le agevolazioni erano riservate a tutti coloro con meno di 26 anni d'eta. D'ora in poi, anche chi è di qualche anno più vecchio potrà usufruire dei tagliandi scontati fra il 30 e il 50% riservati comunque agli iscritti al programma gratuito di fedeltà Carta Freccia.

Sconti biglietti Trenitalia per under 30

Nello specifico, gli sconti riguardano tutti i treni nazionali e tutti i tipi di servizio, escluso quello Executive. La tariffa scontata può essere praticata fino alla mezzanotte del giorno precedente al viaggio, ma attenzione perché è limitata a un certo numero di posti, che varia a seconda dei giorni della settimana, dei treni e della classe.

Sulla vettura è comunque necessario esibire sia la CartaFreccia (in formato cartaceo o digitale) che un documento d’identità per verificare la validità dell'offerta.

Hai meno di 30 anni? Risparmia fino al 50% con la nuova offerta Young di #CartaFRECCIA. https://t.co/MJVI7tmVMT — LeFrecce (@LeFrecce) 18 gennaio 2018