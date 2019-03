Trenitalia assume mille lavoratori: le figure richieste

Trenitalia è pronta ad assumere mille nuovi dipendenti. La bella notizia è prevista nell'accordo firmato oggi, lunedì 18 marzo 2019, tra Ferrovie dello Stato e i sindacati di categoria. I nuovi ingressi sono individuati, in gran parte, per la copertura della figura professionale di macchinista e capotreno. A dare l'ufficialità delle mille assunzioni attraverso una nota è stato Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl: "Abbiamo firmato oggi un accordo importante con Trenitalia, che porterà entro il corrente anno 1.000 nuove assunzioni di giovani nei settori del personale mobile, della manutenzione dei rotabili e del commerciale".

Trenitalia, mille assunzioni: l'accordo Fs-sindacati

Quanto contenuto nell'accordo con Fs è stato chiarito da Gaetano Riccio, Coordinatore nazionale della Fit-Cisl per la mobilità ferroviaria: "Contestualmente si dà attuazione al ricambio generazionale per circa 600 lavoratori dell'esercizio ferroviario e si avvia il fondo di sostegno al reddito per altri 350 lavoratori del settore uffici. Siamo riusciti, dopo un confronto che è durato più di tre mesi, a definire un accordo che crea posti di lavoro in settori strategici del trasporto ferroviario e, al tempo stesso, abbiamo permesso di andare in pensione a lavoratori che svolgono lavori particolarmente gravosi sui treni e nelle stazioni. Con lo stesso accordo abbiamo migliorato le condizioni di lavoro, dando la possibilità di poter meglio conciliare i tempi di vita - lavoro, avendo la visibilità dei riposi settimanali nei turni di lavoro fino a sei mesi".

Il Segretario generale Pellecchia ha poi voluto esprimere la sua soddisfazione per le nuove assunzioni: "Siamo particolarmente soddisfatti perché queste assunzioni, che verranno fatte su tutto il territorio nazionale, vanno a potenziare settori delicati e strategici come quelli del personale mobile, della manutenzione e del commerciale, per i quali la Fit-Cisl da sempre mostra grande attenzione. Abbiamo ottenuto importanti garanzie anche per il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore degli appalti ferroviari, collegati alla riorganizzazione che sta avvenendo sulla linea adriatica".