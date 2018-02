Trony, crisi senza paragoni: negozi vuoti e stipendi al 20%

Negozi semivuoti e dipendenti pagati con il 20% di stipendio. Su Trony, notissima catena che si occupa della vendita di elettrodomestici, incombe uno spettro non da poco: l'ipotesi fallimento. Ormai è da dicembre 2017 che i lavoratori del gruppo Trony si recano al lavoro nonostante percepiscano una piccola parte dello stipendio che spetterebbe loro, pari al 20%, a cui va aggiunta la scarsità di clientela, dovuta alla carenza di prodotti nei punti vendita. Una situazione che ha contribuito ad accrescere l'ansia dei circa 800 dipendenti divisi negli oltre 40 punti vendita sparsi in tutta Italia. Sembra essere arrivata così all'apice la crisi di Trony, causata probabilmente da qualche scelta manageriale inadeguata e dalla spietata concorrenza dell'e-commerce, che negli ultimi anni è cresciuto a dismisura, soprattutto per quanto riguarda i prodotti tech.

Trony, cercasi acquirente

Una crisi senza paragoni, con la tenuta occupazionale dell'intero Gruppo che rischia di collassare, essendo arrivata ad un punto di criticità massimo. Dal 24 gennaio infatti, la catena controllata da Dps Group è stata ammessa alla procedura del concordato e da quel giorno aspetta un possibile acquirente. Nel documento viene chiarito che i lavoratori percepiranno come stipendio la quota stabilita dal commissario Alfredo Haupt, nominato dalla giudice delegata del Tribunale di Milano Irene Lupo. Per i mesi antecedenti a questo testo, i pagamenti sono bloccati al 20%.

Nonostante la mancanza di merce da vendere e il netto 'taglio' in busta paga, i dipendenti Trony continuano a recarsi a lavoro come di consueto, ma la loro condizione si fa sempre più frustrante, soprattutto vista l'incertezza sul futuro, della catena e di conseguenza anche loro. La preoccupazione è viva in tutta Italia, ma sono tre le Regioni in cui la protesta è più 'calda': Lombardia, Campania e Liguria.

Milano, tutti a rischio: organizzato un presidio

La Lombardia è certamente il fronte più caldo, considerando che, degli oltre 40 punti vendita Trony in tutta Italia, nove si trovano tra Milano e province, raccogliendo oltre 140 dipendenti.

Per la giornata di domani, sabato 17 febbraio, è previsto un presidio in piazza San Babila a Milano, dalle ore 9 alle 13. Mentre i punti vendita sono a rischio chiusura, i dipendenti temono di perdere il posto di lavoro. L'unica speranza è che un nuovo acquirente firmi il concordato, si accolli i negozi Trony e cerchi di rilanciarli. Come confermato anche da MilanoToday, nei negozi non c'è approvvigionamento di merce perché, secondo quanto comunicano la Filcams-Cgil e la Fisascat-Cisl, non vengono ottenute le garanzie fidejussorie da banche e assicurazioni per potersi rifornire. Negozi senza merce significano però evidentemente perdita di clientela. E i lavoratori? Avrebbero accettato anche la proposta di uscire volontariamente dall'azienda, ma se Trony riesce a pagare soltanto una piccola parte dello stipendio, figuriamoci se è in grado di erogare le liquidazioni.

Napoli, poche speranze per il punto vendita al Vomero

La crisi di Trony non riguarda soltanto negozi in Lombardia, ancor più tragica, se possibile è la situazione del punto vendita di Napoli, dove lunedì 19 febbraio scadranno i 75 giorni previsti dalla legge per il licenziamento dei 41 dipendenti di via Luca Giordano, al Vomero. Una situazione difficile da risolvere, come confermato a NapoliToday da Gennaro Capodanno, presidente dell'associazione Valori collinare: “A meno di novità dell'ultima ora il 19 febbraio prossimo scadono i 75 giorni complessivi, 45 più 30, previsti dalle vigenti norme in materia di licenziamento collettivo, termini fissati nella legge 223 del 1991. La procedura fu infatti avviata con la comunicazione preventiva pervenuta il 5 dicembre dell'anno scorso. Purtroppo gli incontri che si sono susseguiti in questo periodo presso il Ministero del Lavoro, trattandosi di una procedura che interessa diverse attività ubicate in più regioni, non hanno sortito, fino a questo momento, l'effetto sperato”.

“La scomparsa di questo tipo di attività commerciale - conclude Capodanno - sarebbe determinata da un lato dagli elevati costi di gestione dall'altro dalla concorrenza, con prezzi decisamente competitivi, del commercio online, segnatamente nel settore dell'elettronica e, più in generale, dell'high-tech, al quale preferirebbero rivolgersi gli acquirenti. Peraltro la chiusura, per quanto riguarda il marchio Trony non riguarda solo l'esercizio di Napoli ma anche altri punti vendita presenti in altre città italiane ".

Genova e Savona, alta tensione

In Liguria la situazione non è certo migliore. A Genova ha chiuso un rivenditore Trony, con i dipendenti che hanno protestato dicendo di essere stati informati della chiusura 4 ore prima, mentre nel savonese, i dipendenti sono pronti a protestare davanti ai punti vendita di Albenga e Vado Ligure. L'ufficialità arriva direttamente da una nota di Cristiano Ghiaglia, della Filcams Cgil di Savona: “Nei giorni scorsi, abbiamo denunciato la fase confusionaria determinatasi nei punti vendita e il disagio retributivo dei dipendenti. A questo punto, è alto il rischio che la vicenda precipiti verso il fallimento. É necessario comprendere se esistono ancora spazi per la cessione delle filiali, o comunque per l’intervento di finanziatori terzi. Lunedì 19 mattina, dalle 11 alle 13, in concomitanza con l’incontro previsto al ministero del Lavoro, presidieremo le filiali di Albenga e Vado ligure, con i lavoratori riuniti in assemblea sindacale per tenere alta l’attenzione sull'ennesima crisi aziendale della nostra provincia".

Serve un miracolo

Gli incontri avvenuti fino ad oggi al ministero del Lavoro non hanno prodotto alcuna soluzione e sembra molto difficile trovare un compratore in tempi brevi. Le trattative di cui si era parlato nelle scorse settimana si sono chiuse tutte senza un nulla di fatto, andando ad appesantire ancora di più la drammatica situazione finanziaria del Gruppo. A questo va aggiunto il concordato, chiesto per tutelare Dps Group da alcune istanze di fallimento giunte dai fornitori non pagati. Se la situazione dovesse rimanere questa, per salvare i posti di lavoro dei dipendenti Trony servirebbe un miracolo.