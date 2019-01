La truffa dell'assegno su Whatsapp, un caso incredibile ma vero

Invia la foto di un assegno via WhtasApp e diventa vittima di una truffa. Un caso davvero singolare quello raccontato dall'Unione Nazionale Consumatori: a farne le spese un consumatore che si è lasciato tentare dall'annuncio di un venditore di automobili on line. In sostanza la vittima ha commesso una leggerezza: quella di inviare - su richiesta del venditore - una foto dell'assegno compilato come prova della sua volontà di concludere l’acquisto. Mai avrebbe potuto immaginare che quell'assegno sarebbe stato incassato. E invece...

"Per quanto l’immagine su Whatsapp potesse essere perfetta - si chiede l'associazione dei consumatori -, come si può riprodurre così bene un assegno da ingannare la banca per farsi dare i contanti allo sportello?".

Truffa dell’assegno su Whatsapp: consumatore rimborsato

Sta di fatto che in qualche modo il truffatore è riuscito ad incassare l'assegno. A quel punto la vittima si è rivolta alla banca, che però ha tentato di addossare l’intera colpa al consumatore. Tutto ciò fino all'intervento dell'Unione Nazionale Consumatori e alla sentenza dell’Arbitro bancario che ha dato ragione alla vittima.

Morale della favola? L'Arbitro ha ammesso le responsabilità dell'istituto di credito a e ha stabilito un rimborso del 100 per cento al consumatore.

A tal proposito l'Unc ricorda che è compito di chi sta allo sportello controllare e che dunque la banca non può fare spallucce. Senza contare che fin dal 2010 l’Abi ha fornito alle banche italiane le istruzioni "per limitare le alterazioni e le falsificazioni" di assegni bancari e circolari.