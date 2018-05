La truffa dei 2 euro, occhio al resto: le monete a cui fare attenzione

Monete straniere dal misero valore al posto dei 'nostri' 2 euro: una truffa conosciuta da anni, ma che ogni tanto torna a fare capolino, soprattutto nelle città con grande affluenza come Milano, Roma, Napoli e Firenze. Ancora oggi in è possibile incappare in episodi simili, ma che a volte sono frutto di un errore piuttosto che una vera e propria truffa. Alcuni casi erano stati segnalati in passato da Federconsumatori, che ha sempre invitato a prestare attenzione quando riceviamo il resto alla cassa o ai distributori automatici. Il motivo? Esistono delle monete che ad un primo sguardo poco attento potrebbero sembrare i due euro e che spesso non vengono distinte neanche dalle 'macchinette'.

Le monete a cui fare attenzione

Sono due le principali monete estere che possono essere facilmente scambiate con i 2 euro. La più utilizzata per questa truffa è la moneta da 10 bath thailandesi. Proprio a causa delle sue caratteristiche molto simili ai 2 euro, molti distributori automatici, soprattutto quelli più obsoleti, non riescono a distinguerli, anche se il valore è molto diverso: i 10 bath equivalgono a 25 centesimi.

Un'altra moneta molto simile ai due euro per lega, colore e composizione sono gli scellini del Kenya, che al cambio valgono circa 20 centesimi. Ritrovarsi una di queste due monete al posto dei 2 euro non è per nulla piacevole. Nonostante si tratti di cifre basse, è comunque fastidioso ricevere un resto inadeguato. Il consiglio è quello di prestare sempre attenzione, soprattutto quando ci si trova in luoghi con grande affluenza di turisti, dove aumentano le possibilità di truffe ed errori.