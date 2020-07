Occhio all'ultima truffa su smartphone e computer: "Non cliccate su quel link"

Massima attenzione: il rischio truffa c'è e oggi è più concreto che mai. L'Inps avvisa tutti i suoi utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing che, sfruttando apparenti comunicazioni da parte dell'Istituto, "invitano a cliccare su un link che apre una pagina nella quale viene richiesto di selezionare una banca tra quelle contenute in un elenco e ad inserire quindi le proprie credenziali".

Come spiega l'istituto di previdenza in una nota "si informa che tale comunicazione è finalizzata a sottrarre fraudolentemente dati anagrafici e quelli relativi a carte di credito, con la falsa motivazione di un presunto bonifico non andato a buon fine in quanto i dati registrati nel sistema non sarebbero aggiornati". "Si invitano pertanto tutti gli utenti - scrive l'Inps - a diffidare di tali comunicazioni e ad ignorare email che propongano di cliccare su un link per ottenere presunti pagamenti da parte dell'Inps. Si ricorda, infine, che le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale www.inps.it. e che l'Inps, per motivi di sicurezza, non invia mai, in nessun caso, mail contenenti link cliccabili".