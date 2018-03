Trump non ci sta e minaccia l'Ue: “Dazi sulle auto europee”

Duello a distanza Usa-Ue sul mercato delle auto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato una nuova minaccia all'Europa: “Se l’Ue vuole aumentare ulteriormente le tariffe, già pesanti, e le barriere contro le compagnie Usa che fanno là i loro affari – ha scritto Trump sul suo account Twitter – allora semplicemente introdurremo una tassa sulle loro auto che entrano liberamente negli Usa. Loro rendono impossibile alle nostre auto (e di più) di essere vendute. Grave squilibrio commerciale!”.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!