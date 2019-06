"Probabile un rallentamento dell'economia" e sull'Italia pende lo tsunami pensioni

Per evitare la procedura di infrazione al presidente del consiglio Giuseppe Conte servirà ben più di un elenco di buone intenzioni: lo sgambetto arriva proprio dall'Italia con la pubblicazione del rapporto annuale dell'Istat 2019.

L'istituto di statistica indica infatti una concreta possibilità di contrazione del Pil nel secondo trimestre. Semplificando i dati (qui il rapporto completo) l'Istat alla luce degli ultimi dati aggiornati ritiene probabile che a novembre dovrà ritoccare al ribasso le previsioni per l'economia italiana rispetto alle già stagnanti previsioni degli ultimi conti economici trimestrali. Un fatto grave perché porterebbe ad un ulteriore effetto negativo sui conti pubblici, col rischio di mancare gli obiettivi prefissati dal governo.

Oh no, ancora: sarà recessione?

Tuttavia a pesare nell'analisi presentata dai tecnici dell'istituto di statistica sono i dati che arrivano dall'estero, in primis dal crollo dell'industria dell'auto in Germania.

Se infatti nel primo trimestre 2019, il prodotto interno lordo italiano ha registrato un lieve recupero - condizionato dalla modesta crescita di consumi ed esportazioni - risulta evidente che in un contesto di debolezza mostrata da tutte le principali economie pesino sull'Italia gli indici di indebitamento dei conti pubblici.

I progressi sul percorso di riequilibrio dei conti pubblici intrapreso dall'Italia non sono stati sufficienti ad arrestare la dinamica del debito pubblico la cui incidenza sul Pil nominale è salita al 132,2%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto al 2017.

Debolezza è il principale addebito per una economia che è supportata solo dalla domanda interna e in particolare dai consumi privati.

Malattie italiane: bassa natalità

Nel rapporto annuale Istat c'è tuttavia un grafico che impone una riflessione, la cosiddetta "piramide della popolazione". L'Italia prosegue infatti nel suo percorso di calo delle nascite. Il saldo naturale è infatti sempre più negativo e nel 2018 si è registrato l'ennesimo record negativo di iscrizioni all'anagrafe, appena 439mila. E 1/5 è nato da genitori stranieri.

Stupisce ancora un altro dato. Il 45% delle donne tra i 18 e i 49 anni non ha ancora avuto figli, nonostante in molti casi dichiari di volerne: una dinamica che mette in mostra la causa della denatalità, ovvero l'incapacità di creare le condizioni socioeconomiche perché si possa metter su famiglia.

Tutto questo serve per capire questa foto:

C'è un vero e proprio tsunami demografico che percorre le classi di popolazioni: sono i baby bommers, figli del boom economico degli anni '50 e '60 che presto usciranno dall'età produttiva per andare a far esplodere la classe di popolazione più anziana.

Un vero e proprio maremoto di cui è ancora difficile pesare l'effetto sui conti pubblici ma che senza ombra di dubbio occorrerà governare con accorgimenti di riforma delle politiche di welfare, cominciando dalle pensioni e dalle questioni assistenziali.

Secondo le stime lo tsunami impatterà nel 2034 quando i nati nel 1964 entreranno nella terza età. Nel frattempo la quota della popolazione in età da lavoro andrà incontro ad una riduzione che potrà toccare i dieci punti percentuali rispetto ad oggi: oltre 6 milioni di persone che mancheranno per poter far marciare l'economia, pagare i servizi assistenziali e le pensioni.

Un ripensamento della gestione della terza età in termini di contributo attivo non è più rimandabile.

Il rapporto Istat in sintesi