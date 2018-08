La Turchia spaventa l'Europa: crolla la Lira, rischio contagio per banche e spread

Il volore della lira turca è arrivato a livelli minimi nel cambio con il dollaro sulla scia delle crescenti tensioni tra Ankara e Washington ma anche delle preoccupazioni per una eccessiva esposizione dei creditori della zona Ue.

Dopo un pesante calo ieri, che ha visto la valuta turca arrivare a 5,4 per un dollaro (e 6,3 lire per un euro), i cambi overnight hanno fatto segnare un ulteriore scivolamento del 5%.

Turchia, crolla il valore della lira

Il mercato dei cambi penalizza la lira dopo la visita di una delegazione turca a Washington, guidata dal vice ministro degli Esteri Sedat Onal: il governo turco sperava che sarebbe servita ad avvicinare le parti su una serie di questioni, inclusa la detenzione del pastore americano Andrew Brunson e relative sanzioni, invece apparentemente non ci sono stati risultati.

I timori di un contagio alle banche e al sistema finanziario europei (oltre che agli investimenti nel paese) della crisi turca indebolisce l'euro in avvio di giornata. Secondo il quotidiano economico Financial Times le banche più esposte sarebbero l'italiana Unicredit, la spagnola Bbva e la francese Bnp Paribas.

Solo nel 2018 la moneta turca ha perso un terzo del suo valore a causa delle politiche del presidente Erdogan in aperto contrasto con i paesi occidentali. I dicasteri economici così come la banca centrale sono stati posti sotto stretto controllo del presidente: una mossa che non è piaciuta agli investitori. E ora i mercati riversano tutti i loro timori per la tenuta del sistema. Nello scenario delineato dal Sole 24 ore Ankara soffre la propria dipendenza da finanziamenti a breve e investimenti dall’estero mentre l’inflazione corre al 16%. Il governo turco ha promesso di ridurre la corsa dei prezzi a tassi inferiori al 10% e di ridurre il deficit dal 5,6% del Pil a meno del 4 per cento.

Mercati in allarme, spread in aumento

Sale fino a quota 260 lo spread tra il Btp e il Bund tedesco nei primi scambi della mattinata mentre sui mercati si accendono i timori per il crollo della lira turca. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e quello tedesco, che ieri aveva chiuso a 252 punti base, si attesta ora a 257 punti, con un rendimento del 2,91%.

"La crisi monetaria innescata dalla svalutazione incontrollata della Lira turca è un monito per i nazional-populisti italiani" scrive su Facebook il coordinatore di +Europa, Benedetto Della Vedova.