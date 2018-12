Tv gratuita addio, è tempo di guardarla in abbonamento su internet

La tv gratuita viene pronosticata al tramonto dall’ultimo rapporto ITMedia Consulting “Il mercato Televisivo in Italia: 2018-2020 - L’effetto Netflix”, destinata a essere soppiantata dalla pay-tv.

Entro il 2020 avrà la pay-tv il 55% di tutte le famiglie italiane, contro il 42% di fine 2018. Per quella data l’offerta di tv in broadband (banda larga) passerà dalle 3,8 milioni di abitazioni del 2018 a 8,5 milioni, superando così la tv gratuita (free to air) e quella via satellite.

Il broadband crescerà dal 9% al 27%, con il video on demand (vod destinato a rappresentare alla fine del 2020 quasi il 20% del totale (nelle 2 forme svod e tvod: canone fisso mensile che permette l’accesso all’intero catalogo di un’emittente, la prima; acquisto di singoli contenuti, la seconda).

Film e programmi tv saranno visti sempre più attraverso internet, insomma, e sulla base dei gusti del singolo spettatore (e dei suoi orari). Sky, che registra un calo degli abbonati al satellite, Sky ha recentemente ottenuto l’autorizzazione dell’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ad allacciare connessioni web divenendo un operatore delle telecomunicazioni a tutti gli effetti.

La prima offerta commerciale dovrebbe essere lanciata a metà 2019: oltre alle partite di Serie A e Champions League, a X Factor e alle fiction tv, la pay-tv potrà vendere anche l’abbonamento alla banda larga, per la quale c’è già un accordo con Open Fiber, per vedere tutto via Internet (la liberalizzazione dei modem decisa dalla stessa Agcom dovrebbe peraltro rendere superato il modem fornito dalla stessa Sky, la cui ultimissima versione Sky Q è stata adottata da 600mila italiana, perché tutti avranno diritto ad accedere ai programmi televisivi tramite eventuale modem acquistato in proprio).

Il mercato tv crescerà a un tasso medio annuo del 3,4%, raggiungendo nel 2020 quota 8,8 miliardi di euro.

Dal blog 'Asso di Denari' di Carlo Sala