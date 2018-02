Uber pagherà 245 milioni a Google: ecco perché

Google e Uber hanno raggiunto un accordo da 245 milioni di dollari. La battaglia legale tra il servizio alternativo al taxi e Waymo, l’unità del gigante tecnologico Alphabet (la casa madre di Google e di tutte le sue ex sussidiarie) che si occupa dello sviluppo delle auto a guida autonoma, si è conclusa con un’intesa.

Secondo i termini dell’accordo, Uber pagherà 244,8 milioni di dollari in contanti e ha promesso di usare solo la propria tecnologia per lo sviluppo del sistema Lidar, che consente a un veicolo a guida autonoma di ‘vedere’ quello che succede, pur non ammettendo di aver rubato i segreti di Waymo.

Waymo aveva accusato Uber di avere rubato – attraverso un ex dipendente di Google, da cui Waymo è stata poi scorporata, passato a Uber – segreti commerciali relativi a quella tecnologia.