UBI Banca, la protesta dei lavoratori: in 200 rischiano il posto

"È un gruppo solido che ha salvato altre banca e quindi non ci spieghiamo questo attacco frontale ai nostri colleghi" spiega Cinzia Borgia della FISAC-CGIL.

"Qui si apre un precedente pericoloso perché queste tipologie esternalizzate riguardano uffici che coinvolgono alcuni lavoratori per ufficio. Non si capisce bene quali lavorazioni possano essere esternalizzate. Non ci devono essere escamotage per fare fuori lavoratori senza che ci sia un fondamento industriale dell'operazione".

Ad essere colpiti 40 lavoratori piemontesi attualmente impiegati nella sede di Cuneo. A Torino hanno incontrato alcuni membri dello staff del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.