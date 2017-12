Vaccinarsi da adulti conviene: per ogni euro investito se ne recuperano 18

Il sistema economico nazionale recupera ben 18 euro per ogni euro investito nei vaccini per le persone adulte: due euro in termini di gettito fiscale e 16 euro in termini di maggiore produttività sul lavoro. I vaccini danno quindi dei risultati positivi dal punto di vista economico e fiscale, oltre ad essere uno strumento fondamentale per la prevenzione delle malattie infettive.

Solo per la vaccinazione antinfluenzale, tra giornate di lavoro che non vengono perse e minore spesa previdenziale, la vaccinazione impatta per 500 euro a persona nell’arco dell’anno. Se si riuscisse a “convincere” 900.000 adulti in età lavorativa in più a vaccinarsi (rispetto ai circa 2 milioni di Italiani che attualmente si vaccinano in età adulta) il sistema economico “guadagnerebbe” ben 450 milioni di euro ogni anno.

I numeri sono ancora più eclatanti per i vaccini anti-pneumococcici e per l’herpes zoster i cui effetti, diversamente da quanto accade per il vaccino antinfluenzale, si ripercuotono per molti anni dopo l’inoculazione: per ogni euro investito nella vaccinazione anti-pneumococcica l’impatto economico è pari a 19,5 volte l’investimento: per l’herpes zoster si arriva a 21,5 volte.

Questi i risultati in pillole del primo studio, denominato “Adulti Vaccinati”, che adotta l’approccio dell’impatto fiscale (il c.d. “fiscal impact”) in Italia realizzato dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. L’analisi, che ha visto la partecipazione del Ministero della Salute, dell’ISS, dell’INPS, della Società Italiana di Igiene (SITI) delle Università di Roma Tor Vergata, Genova e Firenze e di FIMMG, viene presentata durante un workshop in programma il 21 dicembre 2017 presso l’Auditorium del Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1 (Roma) alla presenza del Ministro On.le Beatrice Lorenzin.