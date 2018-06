Canada, al via l’ampliamento del sistema di riconoscimento biometrico

Al fine di garantire la sicurezza dei canadesi e al contempo attuare scelte consapevoli in materia di immigrazione, da più di vent’anni il Canada si avvale dei dati biometrici (impronte digitali e fotografia) per determinare con esattezza l’identità di alcuni viaggiatori e per prendere decisioni in materia di sicurezza e immigrazione.

Nei prossimi mesi il sistema biometrico canadese verrà applicato a tutte le richieste di residenza permanente e a tutti i cittadini stranieri (esclusi i cittadini degli Stati Uniti) che faranno domanda di visto turistico, permesso di studio o lavoro.

Il governo del Canada incoraggia tutti i canadesi a riflettere sull’importanza di ampliare il sistema biometrico, tenendo conto del fatto che questa espansione faciliterà l’ingresso nel paese di viaggiatori la cui identità è legittima, impedirà frodi legate all’identità e garantirà la sicurezza del Canada.

Il Canada raccoglie già i dati biometrici dei richiedenti asilo e dei rifugiati che presentano domanda dall’estero, delle persone che hanno ricevuto provvedimenti di espulsione dal paese e degli appartenenti a 30 nazionalità straniere che richiedono un visto di residenza temporanea, un permesso di lavoro o un permesso di studi.

Il 31 luglio 2018 i cittadini stranieri provenienti da Europa, Africa e Medio Oriente che presenteranno una domanda di visto turistico o permesso per residenza temporanea o permanente, di permesso di lavoro o di studio dovranno fornire i loro dati biometrici.

Verso la fine del 2018, anche i cittadini provenienti dall’Asia, dal Pacifico e dal continente americano che presenteranno una domanda di visto turistico, di permesso di lavoro o studio, o di permesso di residenza temporanea o permanente dovranno fornire i loro dati biometrici (tranne i cittadini degli Stati Uniti).

L’ampliamento del sistema biometrico rafforzerà i programmi di immigrazione canadese grazie a un filtraggio efficace (raccolta, verifica e scambio di dati biometrici con i paesi partner). Permetterà inoltre al Canada di facilitare il trattamento delle domande e gli spostamenti dei viaggiatori, preservando la fiducia della popolazione nei confronti del sistema di immigrazione.

Tale ampliamento, che include l’attuazione di nuovi requisiti per gli immigranti, una rete più estesa di raccolta dei dati biometrici e la verifica automatizzata delle impronte digitali ai porti di ingresso, sarà sviluppato nel corso del biennio 2018-2019.

Per maggiori informazioni, consultate il link: www.canada.ca/biometrics