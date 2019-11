Vigili del Fuoco, nuovo sciopero generale il 15 novembre: "Vogliamo più tutele"

"Cgil, Cisl e Uil dei Vigili del Fuoco hanno indetto lo sciopero generale della categoria per venerdì 15 novembre e organizzato, per la mattinata della stessa giornata, una manifestazione nazionale a Roma presso Piazza Montecitorio e presidi presso tutte le Prefetture del Paese". A comunicarlo sono Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Uil Pa Vvf, aggiungendo che: "Le iniziative messe in campo sono scaturite dalla vertenza unitaria dello scorso mese di giugno con cui abbiamo rappresentato ai Governi le problematiche che coinvolgono i Vigili del fuoco e il servizio da assicurare alla cittadinanza".

Vigili del Fuoco, Cgil Cisl e Uil annunciano sciopero 15 novembre

In particolare, fanno sapere i sindacati, "abbiamo richiesto: una valorizzazione effettiva dal punto di vista retributivo e previdenziale del lavoro, unico ed insostituibile, dei Vigili del Fuoco; una maggior tutela e garanzia degli infortuni e delle malattie professionali tipiche del lavoro dei Vigili del Fuoco; un riconoscimento reale della specificità e dell'alta professionalità dei Vigili del Fuoco; risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro; potenziamento degli organici del Corpo Nazionale finalizzato a diffondere il servizio sul territorio e a tutela della sicurezza dei Vigili del Fuoco".

Secondo le sigle sindacali "poiché dette risposte non trovano il giusto riscontro nella legge di bilancio in discussione in Parlamento, siamo costretti a far sentire il grido di dolore dei Vigili del Fuoco a tutti i cittadini e a tutti i rappresentati del popolo in Parlamento", concludono.

Conapo, sciopero Vigili del Fuoco 19 novembre

"Siamo alle solite, tante promesse e zero fatti. Il governo giallo-rosso non pensi di liquidarci con i soli 25 milioni annunciati nella legge di bilancio a fronte dei 216 necessari per equiparare retribuzioni e previdenza dei vigili del fuoco con quelle delle forze di polizia e dei 14 milioni necessari al riordino delle carriere in linea con quanto già stanziato con gli altri corpi". lo diceva qualche giorno fa Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo, tra gli organizzatori della protesta dei Vigili del Fuoco prevista per il 19 novembre a piazza Montecitorio.

"Sono quarant'anni che i Vigili del Fuoco sono sottopagati rispetto agli altri Corpi e questo governo si permette di destinare 100 milioni a impiegati ministeriali e solo 25 ai pompieri? - dicono da Conapo- I leader dei partiti di maggioranza Di Maio, Zingaretti e Renzi prendano atto che non chiediamo privilegi ma solo la parità di trattamento, diano ai pompieri un segnale chiaro e forte di discontinuità rispetto al passato". In Italia i Vigili del Fuoco guadagnano in media il 20% in meno degli altri addetti alla sicurezza (come poliziotti e carabinieri): 1.200 o 1.300 euro al mese per un lavoro rischioso ed usurante. Tale presidio essenziale per la sicurezza dei cittadini non è mai stato inquadrato organicamente nel Comparto Sicurezza.

Oggi funerali Vigili del Fuoco morti nell'Alessandrino: diretta tv

Su Rai1 dalle 10.50, in diretta dal Duomo di Alessandria verranno trasmessi i funerali solenni dei Vigili del Fuoco Matteo Gastaldo, Marco Triches e Nino Candido rimasti vittime dell'esplosione della cascina in provincia di Alessandria.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà ad Alessandria alle 11 per l'ultimo saluto a Matteo Gestaldo, Marco Triches e Antonino Candido, che saranno celebrati nel Duomo della città piemontese.