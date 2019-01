Visite fiscali Inps 2019: gli orari (e le novità) per dipendenti pubblici e privati

Visite fiscali 2019, ecco le regole che disciplinano il controllo medico fiscale dell'Inps per i lavoratori dipendenti privati e pubblici. Chiariamo subito che dal 1° settembre 2018 l’Inps ha uniformato gli orari delle visite fiscali di controllo per i dipendenti pubblici e privati. Come funziona? Il datore di lavoro privato o l’amministrazione pubblica, con l’approvazione del testo unico del Pubblico Impiego, può richiedere all’Inps, attraverso il servizio online “Richiesta Visite Mediche di Controllo – Polo unico VMC”, di verificare la malattia del lavoratore dipendente sia pubblico che privato, in caso di assenza dal lavoro per malattia. In entrambi i casi, ma principalmente per i lavoratori pubblici, resta comunque il controllo di ufficio, senza alcuna richiesta da parte del datore di lavoro o dell’Amministrazione Pubblica.

Anche quest’anno, come già successo nel 2018, sarà l’Inps a controllare la malattia di tutti i lavoratori. Gli orari delle visite fiscali da parte dei medici dell’Inps restano i medesimi (ai sensi del decreto firmato dal ministro Marianna Madia e dal ministro Giuliano Poletti ed in vigore dal 13 gennaio 2018). Nel 2019 è in vigore il nuovo regolamento visite fiscali dipendenti pubblici, che tiene conto dell'introduzione del nuovo Polo Unico Inps, della verifica della reperibilità del lavoratore che "può essere attivata fin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, se a ridosso di festività, domenica o giorni di riposo".

Lavoro e assenza per malattia: cosa bisogna fare

In caso di malattia e di conseguente assenza dal posto di lavoro, per prima cosa bisogna contattare o recarsi personalmente dal medico curante ed informare il datore di lavoro. Il medico di famiglia, dopo aver accertato lo stato di salute, invierà telematicamente il certificato medico all’Inps. In seguito, si dovrà comunicare immediatamente al datore di lavoro il numero riportato sul certificato medico telematico. Una volta tornati a casa, bisogna rispettare le fasce di reperibilità indicate prima, salvo nei casi di controlli e visite specialistiche, fino al termine della malattia. L’Inps potrebbe controllare lo stato di salute del lavoratore direttamente al proprio domicilio, anche più volte in uno stesso giorno. Se si è un dipendente pubblico e si necessita di assentarsi dal proprio domicilio per visite specialistiche, ai sensi del Decreto Legislativo 75/2017, bisogna avvertire la propria amministrazione, la quale in seguito provvederà ad avvisare l’Inps tramite il servizio online “Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)”.

Visite fiscali 2019 dipendenti pubblici e privati: orari malattia

Ecco in sintesi tutto quello che c'è da sapere sulle visite fiscali Inps 2019, gli orari e le fasce di reperibilità per malattia che i lavoratori - dipendenti statali, privati e pubblici - devono rispettare per non incorrere in sanzioni che potrebbero portare fino al licenziamento, fatta eccezione per quelli esonerati dall'obbligo. Gli orari di reperibilità di tutti i dipendenti privati sono dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7 (festivi e non festivi). Gli orari di reperibilità dei dipendenti pubblici da parte dell’Inps, invece, sono: 7 giorni su 7, compresi i giorni non lavorativi, i festivi, i prefestivi ed i weekend. Gli orari delle visite fiscali 2019 per i privati e i dipendenti pubblici attualmente vigenti sono i seguenti:

Visite fiscali Inps 2019: l'assenza del dipendente

Cosa succede se si è assenti durante una visita fiscale del medico dell’Inps? Il tuo datore di lavoro o l’amministrazione pubblica può applicare diverse sanzioni disciplinari (come previste dal CCNL di ogni contratto individuale). Di seguito riportiamo quelle che sono le sanzioni disciplinari 2019 in caso di assenza per malattia:

mancato pagamento della retribuzione al 100%, per i primi 10 giorni di malattia;

per i successivi giorni di malattia, si potrebbe subire una riduzione della retribuzione al 50%;

il datore di lavoro o la pubblica aamministrazione, nei casi più gravi, può applicare il licenziamento disciplinare senza preavviso.

Inoltre, il dipendente sarà considerato assente anche nei casi di seguito riportati:

il lavoratore che per negligenza o per altri motivi rende impossibile o inattuabile la visita medica di controllo;

se il dipendente non si presenta alla visita di controllo ambulatoriale;

non aver sentito il campanello durante il riposo, o per altri motivi, per malfunzionamento dello stesso;

mancanza del nominativo del dipendente sul citofono;

mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;

espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.

Dopo l’assenza dalla visita di controllo il dipendente malato ha 15 giorni di tempo per giustificare l’assenza all’Inps.