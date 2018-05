Vittime del 'salvabanche' di nuovo in piazza: "Migliaia di famiglie senza più risparmi"

"Mentre ci accingiamo a subire un altro governo tecnico", l'Associazione Vittime del Salvabanche decide di scendere nuovamente in piazza giovedì 10 maggio, a Roma, con un presidio davanti a Montecitorio a partire dalle 15. "Sembra proprio che non ci sia, in questa delicata fase, la piena consapevolezza della portata della posta in gioco. Sono prevalsi fino adesso i tatticismi e gli interessi di parte", si legge in una nota.

"I risparmiatori delle 4 banche (Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti, ndr) insieme ai veneti chiedono di risolvere una volta per tutte il problema del risparmio tradito la cui portata non riguarda solo l'ignobile ingiustizia di migliaia di famiglie italiane ingiustamente private dei loro risparmi ma riguarda anche l'ulteriore indebitamento pubblico provocato da salvataggi bancari senza nessuna logica e ratio. Eppure ancora tutto è rimasto esattamente come due anni e mezzo fa. Amministratori delle banche andate in default impuniti, organi di vigilanza a dir poco carenti ma saldi nei loro ruoli ben retribuiti, ed un sistema intero ormai corrotto ed inefficente".

Poco più di un mese fa, i risparmiatori vittime del cosiddetto decreto salvabanche avevano protestato di fronte al Palazzo di Giustizia di Novoli (Firenze). E' qui che avrebbe dovuto prendere il via il processo d'appello, per ostacolo alle attività di vigilanza bancaria, nei confronti dell'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, dell’ex direttore generale Luca Bronchi e del funzionario David Canestri. I giudici della Corte d'Appello di Firenze avevano però accolto la richiesta di rinvio dei legali degli imputati, impegnati in altri processi: l'avvio al processo di secondo grado è stato rinviato di un anno, con data fissata al 9 aprile 2019.

"E' inaccettabile, una vergogna. Gli avvocati dichiarano di essere impegnati in altro e i giudici che fanno? Rinviano di un anno, non di un mese, come sarebbe stato comprensibile. E' evidente che è un modo per arrivare alla prescrizione, così oltre ad aver perso i soldi i risparmiatori truffati non avranno nemmeno giustizia", aveva commentato Letizia Giorgianni, presidente dell'associazione Vittime del Salvabanche.

In primo grado Fornasari, Bronchi e Canestri erano stati assolti dalle accuse di ostacolo alla vigilanza dal Tribunale di Arezzo. La procura aveva però fatto ricorso in appello e il processo di secondo grado sarebbe appunto dovuto partire a Firenze (è qui che c'è la Corte d'Appello competente per la Toscana)nei giorni scorsi. Ora è tutto rinviato al 2019.