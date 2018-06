Telefonia, Vodafone risponde a Iliad: nuovo operatore low cost e super offerta

È guerra al ribasso nel settore telefonia. A smuovere le acque l’ingresso nel mercato della compagnia di telecomunicazioni francese Iliad che a fine maggio ha lanciato un’offerta che ha fatto parlare non poco: 5,99 euro al mese "per sempre" 30 giga al mese in 4G+ con minuti ed sms illimitati.

La contro offensiva di Vodafone non si è fatta attendere: la multinazionale con sede nel Regno Unito - riferisce AdnKronos - è infatti pronta a lanciare un nuovo operatore low cost che si chiamerà 'ho.' che avrà una una sola tariffa con minuti e sms illimitati, 30 Giga, a 6,99 euro al mese.

L’attivazione costerà 9,99 euro, la compagnia promette: "Zero costi extra"

Il contributo iniziale per l’attivazione e per la Sim è di 9,99 euro. Non esistono costi di disattivazione o penali, e non vengono richieste carta di credito o Iban per rinnovare, sottolinea la nota. L’offerta è attivabile fino al 31 luglio 2018.

In sostanza, spiega la compagnia in una nota, il nuovo operatore "punta su un’offerta semplice, competitiva e trasparente".

Non è tutto: il colosso britannico spiega infatti che la politica del nuovo operatore di telefonia sarà quella di ridurre al minimo i costi extra. Ovvero i servizi come la navigazione hotspot, l’avviso di chiamata, l’Sms "ho.chiamato" e il 42121 per verificare il credito residuo sono inclusi e gratuiti.

"ho.": il nuovo operatore promette il blocco dei servizi “premium”

I servizi a sovrapprezzo, come numeri premium o abbonamenti digitali, sono bloccati, a prova di attivazione involontaria. Il cliente può decidere se e quando riprendere a navigare, facendo ripartire l’offerta al solito prezzo mensile, iniziando un nuovo ciclo di un mese

Come funzionerà la nuova rete

Vodafone ha spiegato che la rete mobile di "ho." coprirà il 99% del territorio italiano di cui il 98% con la rete 4G.

Come ordinare la Sim e attivare l’offerta

La Sim si potrà ordinare online in due minuti, sul sito ho-mobile.it, e riceverla direttamente a casa o ritirarla in un punto vendita. L’attivazione da casa avviene tramite una semplice video-chiamata in app con un operatore certificato, che identifica il cliente e rilascia una firma elettronica qualificata. I clienti che preferiscono acquistare in negozio hanno a disposizione 2400 punti vendita multimarca in tutta Italia.

"ho. non ha negozi monomarca, perché vuole rimanere snella e agile. E per garantire la massima capillarità e vicinanza, la Sim - prosegue la nota- è disponibile anche in edicola. È sufficiente inserire i propri dati online e recarsi in una delle edicole selezionate aderenti al network PrimaEdicola.it, gestito su tutto il territorio italiano da m-dis distribuzione, per farsi identificare, pagare e ritirare la Sim".