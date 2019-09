Whirlpool, il piano (e i dubbi) di Prs: "Difficile mantenere tutti i dipendenti"

La procedura per la cessione dello stabilimento Whirlpool di Napoli alla Passive Refrigeration Solutions è stata avviata, ma al contrario di quanto si può pensare, la trattativa è tutt'altro che conclusa. In una nota la società svizzera ha voluto chiarire la propria posizione e il piano per la fabbrica di via Argine: ''Nelle opportune sedi, tutte le verifiche necessarie volte a procedere con il perfezionamento del trasferimento del ramo di azienda che rappresenta l'unico modo per tutelare la massima occupazione garantendo al sito di Napoli e ai suoi lavoratori un futuro sostenibile di lungo termine".

Ma allora, l'affare Whirlpool-Prs si farà? Qualche dubbio in più sulla riuscita della cessione arriva dalle dichiarazioni rilasciate al Corriere del Mezzogiorno da Rodolphe Schmid, presidente della società svizzera che vorrebbe produrre nello stabilimento di Napoli dei container refrigeranti.

Whirlpool, il capo della Prs: "Manterremo 300 dipendenti"

Assicurando l'esistenza della Prs, sulla quale era stato avanzato qualche dubbio negli ultimi giorni, Schmid ha parlato di come sia nata l'idea di comprare lo stabilimento di Napoli: ''Nel 2018 siamo venuti a conoscenza della situazione della Whirlpool in Campania e ci siamo messi in contatto con la proprietà statunitense. Qualche mese fa abbiamo firmato un accordo di massima, ma ancora non abbiamo firmato alcun acquisto, anche perché dopo i problemi e le tensioni che si stanno verificando a Napoli con i lavoratori ed i sindacati ci dobbiamo pensare bene prima di fare un passo importante come quello dell’acquisizione di una fabbrica''.

Nell'intervista rilasciata a Paolo Picone, Schmid parla anche del destino dei 420 lavoratori della fabbrica napoletana, ammettendo che non tutti potranno essere confermati: ''E' molto difficile, dipende molto dal mercato. L’impegno che abbiamo è di mantenere 300 dipendenti''. Stando a queste dichiarazioni, sarebbero circa 120 gli operai che, se questa operazione dovesse andare in porto, potrebbero ritrovarsi senza più un lavoro. Un fatto che non farà certamente contenti gli operai e le sigle sindacali, nonostante il capo della Prs tenti di calmare le acque: ''Lavoratori e sindacati devono stare tranquilli. Il nostro prodotto per l’Italia potrebbe essere stupendo. Se non ci mettono i bastoni tra le ruote possiamo fare un buon lavoro ed il mercato c’è, eccome''.

Nell'intervista Scmhid parla anche dei contatti avvenuti con l'amministrazione del Comune di Napoli, incontri smentiti da una successiva nota della Passive Refrigeration Solutions.

Whirlpool, due settimane di proteste

Mentre la situazione sembra tutta ancora da definire, i sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm hanno annunciato due settimane di agitazione, scioperi e manifestazioni contro Whirlpool Emea. Proteste iniziate già nei giorni scorsi, quando alcuni lavoratori hanno bloccato l'autostrada A3 Napoli-Salerno per alcune ore, causando disagi alla viabilità. Secondo i sindacati, la cessione dello stabilimento di Napoli alla svizzera Prs è ''un atto unilaterale gravissimo che è preludio di altri disimpegni in Italia''.

Il Coordinamento sindacale nazionale ha proclamato lo stato di agitazione in tutto il Gruppo: con sciopero degli straordinari e della flessibilità, 8 ore di sciopero il 25 settembre in tutti gli stabilimenti e ulteriori 8 ore il 4 ottobre e contemporanea manifestazione a Roma.