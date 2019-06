Di Maio minaccia Whirlpool: "Revoco 15 milioni di incentivi"

''Non ci faremo prendere per i 'fondelli''', aveva tuonato il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio parlando della Whirlpool, multinazionale statunitense finita nella bufera per la decisione di riconvertire lo stabilimento di Napoli, con oltre 400 dipendenti che rischiano di perdere il posto di lavoro. In attesa dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico previsto per le 17 di domani, mercoledì 12 giugno, Di Maio ha fatto la voce grossa, spiegando ai microfoni di Rtl 102.5 la sua strategia: "Oggi firmo la direttiva che revoca incentivi all'azienda per 15 milioni di euro. Whirlpool che oggi dice di voler chiudere lo stabilimento di Napoli non ha tenuto fede ai patti. Vediamo se così torna a più miti consigli visto che mercoledì abbiamo un incontro". Una dichiarazione che conferma le voci che avevano iniziato a circolare nella serata di ieri, con il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle che avrebbe sentito telefonicamente i vertici della Whirlpool, intimandogli la revoca completa degli incentivi nel caso in cui l'azienda non rispettasse gli accordi stipulati al Mise.

Caso Whirlpool, Fico su Facebook: ''Trovare una soluzione''

Nella giornata di ieri anche il presidente della Camera Roberto Fico si era espresso sul caso Whirlpool, postando il suo pensiero su Facebook: "Sulla vicenda della Whirlpool c'è un lavoro attento del ministero dello Sviluppo economico e di tutti i soggetti istituzionali competenti per tutelare i 430 lavoratori dello stabilimento di Napoli. Un lavoro che seguo da napoletano e da presidente della Camera perché so che queste persone e le loro famiglie stanno vivendo un momento difficile".

"Mi auguro che si possa trovare al più presto una soluzione per salvaguardare il futuro dei dipendenti, la loro dignità, e il tessuto economico e produttivo del territorio. Le istituzioni sono compatte al loro fianco".

Caso Whirlpool, il sindaco De Magistriis: ''Deve rimanere a Napoli''

Oltre al presidio continuo davanti allo stabilimento di Ponticelli, nella giornata di ieri gli operai napoletani della Whirlpool hanno protestato bloccando una delle strade situate nei pressi della fabbrica. La richiesta di tutti i lavoratori è che la fabbrica non venga chiusa e spostata altrove, lasciando tutti senza posto di lavoro. Un pensiero condiviso anche dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: "Bisogna vincere, Whirlpool deve restare a Napoli perché quella napoletana non è un'azienda decotta e perché è anche una sfida di legalità''.

''In un quartiere come Ponticelli - spiega de Magistris - avere un'area industriale che funzioni significa contrastare il degrado, l'illegalità, lo sconforto e l'assenza di lavoro, e serve quindi per l'economia della città".

Domani, annuncia inoltre de Magistris, "saremo a Roma dal ministro Di Maio con i lavoratori e le rappresentanze sindacali". La città di Napoli, ribadisce il primo cittadino, "è fortemente schierata su questa vertenza, che non consideriamo riguardi solo 420 lavoratori e quindi 420 famiglie, ma tutta la città. Ecco perché non c'è stato un solo giorno in cui non siamo stati presenti. Se è vero ciò che ha detto Di Maio, c'è che a ottobre è stato chiuso un accordo con Whirlpool che ha preso i soldi e la garanzia era il rilancio industriale e il mantenimento della sede di Napoli, se questo non è accaduto allora o ciò che è stato detto e annunciato non era vero, o siamo di fronte a un inganno. Questa cifra della questione - conclude de Magistris - deve scioglierla il Governo".