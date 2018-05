Wi-fi gratuito per i cittadini europei, la Commissione Europea lancia il progetto WiFi4EU

La Commissione europea ha lanciato l’iniziativa WiFi4EU che metterà a disposizione dei comuni europei 120 milioni di euro per l’installazione del Wi-Fi gratuito in banda ultra larga per cittadini e visitatori di spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei, centri sanitari