Wind in partnership con Fiat per il lancio della nuova Panda Connected by Wind

Wind Tre, l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, annuncia la partnership tra il brand Wind ed il marchio Fiat, per il lancio della nuova Panda Connected by Wind. La nuova serie speciale, personalizzata con i colori ed il logo di Wind, permetterà ai passeggeri di essere sempre connessi ai servizi mobili al massimo delle velocità, grazie alle prestazioni della rete di Wind Tre. La Panda Connected by Wind verrà presentata in anteprima al Salone di Ginevra dove Fiat celebrerà i suoi 120 anni di storia.

Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di Wind Tre, commenta: “siamo orgogliosi di annunciare la partnership tra il nostro brand Wind, che da 20 anni propone ai clienti offerte vantaggiose e qualità della propria rete mobile, e il marchio Fiat, che celebra quest’anno i suoi 120 anni di storia nel settore automotive. Fiat Panda è l’autovettura più venduta in Italia dal 2012 e, oggi, grazie alla rete 4G di Wind, consentirà ai passeggeri di rimanere sempre connessi, anche in auto”.

In particolare, la nuova Fiat Panda Connected by Wind, disponibile sul mercato da aprile, è caratterizzata dal logo specifico, con il numero celebrativo “120” e la scritta “Connected by Wind”, e da un’esclusiva livrea personalizzata con i colori del marchio di telefonia, evidenziata dalle calotte degli specchi in colore arancione e dalla nuova verniciatura a contrasto nera del tetto, disponibili a richiesta. Il look Cross, le finiture nero lucido sugli skid plate e sulle maniglie delle porte e i cerchi bi-colore ne completano la caratterizzazione.

Con Panda Connected by Wind sarà possibile avere l’offerta “WINDPACK”, per rimanere connessi in mobilità e continuare a navigare, anche nell’Unione Europea. Il “WINDPACK”, già presente all’interno della speciale vettura, comprende una SIM ricaricabile Wind con 50 Giga mensili di traffico Internet e un router Wi-Fi mobile ‘Linkzone 4G’, che permette di collegare contemporaneamente fino a 15 dispositivi, per consentire alle famiglie di essere always on sulle diverse piattaforme di comunicazione.

L’auto si trasforma, così, in un hot-spot su quattro ruote dove, in linea con il modello di community tipico di Panda, i passeggeri possono navigare, chattare, scaricare musica e file, oltre a condividere foto e video, grazie alla connettività 4G di Wind. È, inoltre, possibile portare con sé il router Wi-Fi, dotato di batteria integrata, anche fuori dall’auto, per connettersi alla massima velocità disponibile ovunque ci si trovi.

“WINDPACK” comprende anche un supporto per il posizionamento e la ricarica del ‘Linkzone 4G’, oltre a un codice di attivazione. In più, i clienti che scelgono Panda Connected by Wind avranno a disposizione due coupon per attivare offerte speciali a brand Wind, una per il mobile e una per la Fibra.