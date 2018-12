Wind regala una giornata di internet illimitato

Wind anticipa le prossime festività natalizie e regala un’intera giornata di Internet illimitato. Domenica 9 dicembre, i clienti Wind mobile potranno, infatti, navigare senza consumare i Giga della propria offerta.

La promozione, dedicata ai clienti che desiderano essere sempre connessi, chattare, condividere foto e video con parenti ed amici, sarà disponibile automaticamente, senza dover attivare alcuna opzione, e valida in tutta Italia.

A supporto dell’iniziativa, Wind è on air, in radio e in Tv, con due spot interamente dedicati alla promozione. Protagonista di entrambi Rosario Fiorello, nel format "spot di Natale perfetto".

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.wind.it.