Wind Tre, nuove App per un’assistenza alla clientela sempre più digital

E per un’azienda diventa importante saper interagire con la propria clientela in tempo reale. Cerchiamo allora di capire di più che tipo di evoluzione dobbiamo attenderci da Fabio Ariolli, Head of Digital Channels di Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg. La vostra azienda nelle ultime settimane ha rinnovato entrambe le App dedicate ai clienti dei suoi brand consumer, Wind e 3. Quali sono gli obiettivi che vi prefiggete da questa doppia innovazione? “L’App è ormai parte integrante della tecnologia digitale, per questo abbiamo ritenuto importante, in particolare per ‘MyWind’, rinnovare l’immagine e le funzioni a disposizione dei nostri clienti, dopo anni di ‘onorato servizio’. Partendo proprio dai nostri concetti base di chiarezza e trasparenza, abbiamo puntato a migliorare la visibilità e la fruibilità dell’applicazione per dar modo al cliente di sapere subito, anche grazie all’utile widget, ciò che riguarda il proprio profilo tariffario: quanto sta spendendo, quanto gli resta a disposizione, quali opzioni ha attive ecc. Inoltre, ora i clienti Wind possono ricevere sull’App news e notifiche personalizzate oltre a scoprire, con un semplice tocco, tutte le novità, le promozioni, i giochi e i concorsi a loro dedicati. Proprio alla luce di uno spostamento significativo delle offerte da una telefonia basata soprattutto su voce + sms a un utilizzo prevalentemente di voce + dati, ecco che anche l’App deve aggiornarsi e andare incontro ai desiderata del pubblico. E credo che, vista anche la positiva risposta dei nostri clienti, che abbiamo intrapreso la strada giusta”. Cambiamenti importanti hanno riguardato anche l’Area “Clienti 3” che è diventata ora “My3”, con quali novità principalmente. “Se nel caso di ‘MyWind’ è come se avessimo effettuato un cambio totale di auto, con ‘My3’ abbiamo puntato su un restyling visivo e applicativo, con una nuova interfaccia grafica e funzionalità per rendere sempre più innovative le modalità di self-care e di digital engagement, grazie anche all’introduzione di ‘Trelpy’, il cosiddetto ‘assistente digitale’. L’applicazione rivolta ai clienti 3 consente di accedere ai servizi di assistenza direttamente dal dispositivo mobile, in totale semplicità e autonomia. È possibile, ad esempio, visualizzare l’offerta attiva, monitorare i consumi e consultare le fatture. Non solo, ‘Trelpy’ è in grado di fornire riscontro in tempo reale alle richieste di supporto, con risposte rapide e personalizzate”. Questo tipo di investimenti richiedono sempre una grande attenzione ai movimenti del mercato, ai cambiamenti tecnologici, alle nuove esigenze dei clienti. Vi affidate a delle ricerche o seguite altri canali per intercettare le nuove richieste della clientela? “Anche in questo Wind Tre si dimostra particolarmente attenta alle esigenze dei suoi clienti, cercando di coglierne gli umori e i desideri attraverso sia l’analisi dei feedback, che riceviamo direttamente, sia il mondo dei canali social e delle ricerche via internet. E tutto questo lo riportiamo poi nelle nostre App che raccolgono quello che il pubblico richiede, nel segno sempre della massima trasparenza, che è il nostro driver in tutte le scelte che andiamo ad operare”. In definitiva, come si inseriscono queste iniziative nell’attuale scenario della trasformazione digitale, sempre più rilevante in un settore come quello delle telecomunicazioni? “Lo sviluppo dell’ecosistema digitale propone sempre più elementi e potenzialità che testimoniano come, giorno dopo giorno, l’evoluzione tecnologica ci porti a cambiare e migliorare le strategie. La nostra ambizione è sfruttare la tecnologia per generare servizi innovativi e di valore che pongano il cliente sempre al centro. Per noi di Wind Tre questo significa fornire ai clienti gli strumenti che gli consentano di entrare direttamente in contatto con noi, annullando le distanze e rendendo la relazione sempre più semplice e immediata. Non solo, dunque, la necessità del negozio per agevolare il cliente nelle sue scelte, ma anche l’opzione digitale e domani chissà, ancora altro. Lo dimostrano le nostre App che consentono ai clienti la gestione in totale autonomia delle proprie linee telefoniche e prevedono anche opzioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ad esempio con il servizio di mobile ticketing, che permette di pagare tramite il portafoglio ele ttronico del proprio smartphone il biglietto dell’autobus o, come nel caso dell’App ‘My3’, quello del cinema. E non solo. La strada è questa ormai”.