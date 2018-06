Wind Tre aderisce all’iniziativa “Bimbi in ufficio con mamma e papà”

Attraverso animazione, laboratori e attività ludiche i bambini potranno vivere una giornata speciale e andare alla scoperta dell’ambiente di lavoro di mamma e papà. A tutti sarà consegnato un gadget a ricordo di questo evento atteso dai piccoli ospiti e dai loro genitori.

L’appuntamento rientra nelle iniziative di welfare a marchio Wind Tre, fra le quali vanno ricordate gli asili nido aziendali di Roma, Pozzuoli e Palermo.

Sempre in ambito familiare, Wind Tre offre una serie di servizi per migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti: consulenza pediatrica e pedagogica, il buono scuola (un prestito per l’acquisto di libri e materiale scolastico) dedicato ai dipendenti con figli che frequentano scuole di 1°, 2° grado e Università. Infine, Wind Tre organizza campus estivi residenziali, un utile supporto per la gestione dei figli durante il periodo estivo. Le strutture scelte si trovano vicino alle sedi aziendali e prevedono l’organizzazione di attività didattiche, sportive, ludiche e ricreative.