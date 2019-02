Wind Tre Business lancia una nuova soluzione per la digitalizzazione delle imprese

Wind Tre Business, brand dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, lancia ‘Cloud Contact Manager’, una proposta innovativa realizzata in partnership con Your Voice, provider italiano protagonista nello sviluppo di soluzioni B2B in Cloud.

‘Cloud Contact Manager’ è una web dashboard progettata per gestire e automatizzare comunicazioni multicanale fra aziende e clienti, oltre che per rendere più efficienti i processi di Marketing, Vendita e Customer Care. Uno strumento utile alle aziende per ampliare le opportunità di contatto con i clienti e garantire una migliore customer experience, a conferma dell’attenzione di Wind Tre Business nell’offerta di innovativi servizi digitali, complementari alla connettività, a servizio delle diverse realtà produttive.

In particolare, sono abilitate numerose funzioni, tra cui la gestione integrata di contatti voce, video, SMS ed email nonché l’utilizzo di IVR evoluti per accoglienza e self-service. ‘Cloud Contact Manager’ consente anche la gestione di campagne Marketing, Credit Reminder, customer satisfaction e l’automazione di processi tipici del rapporto tra cliente ed azienda, quali ad esempio la document collection, le evidenze di pagamento e il completamento dei contratti. La versatilità della soluzione consente anche l’integrazione con altre piattaforme CRM e la possibilità di utilizzo anche in ambienti preesistenti.

Il servizio è disponibile in Cloud e, per questo, non necessita di installazioni hardware o software dedicate, né di investimenti iniziali. La flessibilità che caratterizza ‘Cloud Contact Manager’ permette, inoltre, la gestione ottimale di eventuali picchi stagionali, temporanei o eccezionali, di contatti e interazioni fra azienda e clienti.