Wind Tre Business lancia la nuova piattaforma ‘Business Advisor’ per aziende e startup

Wind Tre Business, il marchio di Wind Tre dedicato alle aziende, ai professionisti e alla Pubblica Amministrazione, lancia ‘Business Advisor’, la nuova piattaforma editoriale per offrire agli imprenditori e agli startupper materiali formativi e contenuti editoriali autorevoli e di qualità, utili a sviluppare la propria attività. Un’iniziativa che conferma, ancora una volta, l’attenzione dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg all’innovazione e ai touchpoint digitali. Business Advisor offre, gratuitamente, sul sito www.businessadvisor.it e tramite newsletter, contenuti sempre aggiornati, mirati alle esigenze di manager e professionisti: notizie, articoli d’approfondimento, interviste e pillole formative su diversi temi, che spaziano dalla Digital Trasformation all’economia, dalla finanza all’innovazione, dal marketing alla pubblicità. Un progetto che ha l’obiettivo di contribuire alla diffusione delle idee innovative e delle skill tecniche, indispensabili per emergere nel mercato attuale.

I contenuti editoriali veicolati da Business Advisor sono sviluppati da una redazione costituita ad hoc e composta da giornalisti specializzati sui temi più attuali del mondo digitale, dell’economia e della gestione d’impresa. Business Advisor include anche percorsi formativi di facile e rapida fruizione, basati principalmente su brevi video-lezioni, realizzate con interviste a professionisti di successo. Sono consultabili, con la massima flessibilità, anche nelle piccole pause dell’attività lavorativa: grazie alle funzioni dell’area personale, gli utenti registrati possono, infatti, interrompere e riprendere facilmente la fruizione di contenuti e percorsi formativi nel momento in cui lo desiderano.

La piattaforma dedica un’importante spazio anche alle startup attraverso ‘Wind Tre Business Factor’, l’acceleratore virtuale che, dal 2011, favorisce la nascita e lo sviluppo delle startup italiane e supporta i giovani imprenditori e le idee innovative. In particolare, il programma propone news, formazione mirata e contest a tema per i giovani startupper, con l’opportunità di accedere a programmi di training e di mentorship. Wind Tre Business, con la nuova iniziativa Business Advisor, si conferma un business partner per accompagnare gli imprenditori e le aziende italiane nel percorso strategico della Digital Trasformation, consolidando ulteriormente il rapporto con i clienti, basato su fiducia, relazione e valore.