Wind Tre Business sceglie Fortinet per i servizi di connettività evoluta

WINDTRE Business, brand dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, lancia un nuovo servizio avanzato di connettività SD-WAN abilitato da Fortinet, leader globale nelle soluzioni di sicurezza informatica integrate e automatizzate.

Grazie alla sua flessibilità e alle funzionalità innovative, SD-WAN di WINDTRE Business rappresenta l’evoluzione della connettività tradizionale e dei servizi di sicurezza per le reti, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle aziende, di supportarle nelle nuove dinamiche di Business e di contribuire al percorso di trasformazione digitale, abilitando soluzioni molto importanti come lo Smart Working o il Cloud.

Nello specifico, attraverso la tecnologia SD-WAN, è possibile creare una VPN (Virtual Private Network) di tipo ‘overlay’ basata su diverse tipologie di connettività ‘underlay’ (MPLS, Internet e LTE), in cui instradare dinamicamente il traffico di dati delle applicazioni aziendali, a seconda delle esigenze dei clienti. In questo modo, è possibile massimizzare l'efficienza, garantire la migliore esperienza d’uso, supportare le soluzioni Cloud e l'integrazione delle reti di partner e fornitori nell'ecosistema ICT del cliente. La sicurezza, inoltre, è completamente integrata, per proteggere l’infrastruttura da possibili rischi informatici.

La soluzione SD-WAN è disponibile come opzione dell’offerta di sicurezza gestita ‘Security Pack’, proposta da WINDTRE Business in abbinamento ai servizi di connettività MPLS e Internet. I clienti di WINDTRE Business, inoltre, possono usufruire delle prestazioni della nuova rete WINDTRE, la più grande d’Italia. Un’infrastruttura ‘Top Quality’ moderna e capillare, pronta per la sfida del 5G.