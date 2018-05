Wind Tre, Hedberg: "Stiamo consolidando basi per il futuro"

Wind Tre, guidata da Jeffrey Hedberg, inaugura la nuova rete mobile Milano, un ulteriore passo nel processo di consolidamento e modernizzazione dell’infrastruttura in Italia, già realizzato a Trieste, Agrigento e Bologna ed in fase conclusiva anche in altre importanti città come Roma, Ascoli Piceno, Alessandria, Bari e Cosenza.

La nuova infrastruttura garantisce considerevoli vantaggi sia per i clienti privati che per il mondo aziende. Le recenti prestazioni rilevate nel capoluogo lombardo, infatti, hanno registrato un notevole incremento della velocità 4G, fino al 250% e un ulteriore sensibile miglioramento della copertura, soprattutto negli ambienti indoor.

I significativi investimenti nella nuova infrastruttura di Wind Tre dureranno per l’intero 2018, con l’obiettivo di creare, sul territorio italiano, un ampio, capillare e moderno network, che disporrà di 21mila siti di trasmissione con tecnologia 4,5G e con una significativa disponibilità di frequenze. La nuova rete, realizzata su una innovativa architettura in cloud e sulla fibra, permetterà, inoltre, grande flessibilità e capacità di sviluppare i futuri servizi 5G per i clienti di Wind Tre.

Jeffrey Hedberg si dichiara: “soddisfatto dei progressi che stiamo ottenendo nel ‘reinventare’ Wind Tre attraverso i nostri principali touchpoint, nonostante il primo trimestre 2018 sia stato particolarmente sfidante, data la costante pressione competitiva. In particolare, aggiunge, voglio sottolineare i miglioramenti registrati nelle performance di rete, nella semplificazione delle nostre offerte e nella maggiore efficienza della nostra distribuzione, come pure la capacità di continuare a centrare gli obiettivi delle sinergie in tutte le aree di business. L’integrazione di Wind Tre, conclude Hedberg, è un percorso entusiasmante, malgrado permanga incertezza nel settore delle Tlc, e sono fiducioso perché stiamo consolidando le nostre basi per il futuro”.