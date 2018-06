Wind Tre: nuova cultura aziendale all’insegna dell’innovazione

Wind Tre, società guidata da Jeffrey Hedberg, vince l’HR Innovation Award per il progetto ‘New Performance Development’ e risulta l’azienda italiana più innovativa nell’ambito del processo HR di Performance Management, caratterizzato da un forte focus sullo sviluppo delle persone e non solo sulla semplice valutazione dei risultati.

Per Rossella Gangi, Direttore Human Resources di Wind Tre, “si tratta di un riconoscimento importante che ci è stato assegnato dall'Osservatorio delle attività HR più innovative del Politecnico di Milano. Il premio conferma che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Quella cioè di rendere digitali, fruibili, accessibili e aperti i nostri principali sistemi di gestione delle risorse. In particolare, aggiunge la Gangi, il premio ci è stato assegnato per la nostra piattaforma di performance management che ha proprio la caratteristica di essere sempre aperta e, quindi, consente un feedback continuo tra il capo ed il collaboratore. Una piattaforma, inoltre, molto importante per veicolare i nostri messaggi culturali in questa fase di integrazione tra l'azienda Wind e quella Tre, ad un anno e mezzo dal merge". Per Rossella Gangi i valori sono dunque quelli della “cultura della performance e della meritocrazia. Poi - aggiunge il Direttore Human Resources di Wind Tre - abbiamo creato nella piattaforma uno spazio social che si chiama ‘My Wall’ dove le persone possono assegnare dei riconoscimenti ad altri colleghi con i quali hanno lavorato nel corso di progetti interfunzionali”. Un processo innovativo che guarda molto anche alle nuove leve. “Per noi i giovani sono un potenziale enorme - conclude Rossella Gangi - perché portano in azienda un rinnovato entusiasmo, una energia straordinaria e la capacità di guardare da prospettive diverse le cose che abitualmente facciamo. A questo proposito voglio citare un altro progetto, a cui tengo molto, ‘OnStage’, che riguarda gli stagisti che periodicamente entrano a far parte della nostra comunità. Ogni sei mesi portiamo in azienda 25 stagiaire, a giugno è prevista la terza edizione”.