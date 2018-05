Wind Tre: in crescita, nel primo trimestre, cash flow e margine EBITDA

La forte competitività nel mercato delle telecomunicazioni, registrata già a partire dalla seconda metà del 2017, ha caratterizzato anche i primi mesi dell’anno in corso. In questo contesto, Wind Tre è riuscita per buona parte a contrastare la pressione sui ricavi grazie al consolidamento delle sinergie dei costi operativi, che hanno raggiunto nel primo trimestre un valore cumulato pari a 204 milioni di euro. Tali sinergie, proiettate a regime, equivalgono a circa 270 milioni di euro: un valore che è già oltre la metà del target complessivo dichiarato (490 milioni di euro di OpEx run-rate nel 2020).

Il primo trimestre del 2018, infatti, a fronte di una diminuzione dell’8,9% dei ricavi totali, chiude con un EBITDA* pari a 509 milioni di euro, in calo del 5,3% a principi contabili costanti, ed un margine EBITDA* al 36,1%, in rialzo di 130 bps sempre a principi contabili costanti.

La generazione di cassa operativa (EBITDA* - CAPEX) si attesta a 285 milioni di euro, in aumento del 2,8% rispetto al primo trimestre del 2017. Gli investimenti, effettuati prevalentemente per la modernizzazione e per il consolidamento della rete mobile, sono stati pari a 224 milioni di euro.

La pressione competitiva, particolarmente marcata nel segmento mobile, ha portato i ricavi totali a 1.410 milioni di euro (-8,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), i ricavi da servizi a 1.220 milioni di euro (-7,1%, anno su anno) e i ricavi legati alla vendita degli smartphone a 170 milioni di euro (-13,3%, anno su anno). Quest’ultimo risultato è anche dipeso dall’avvio, a partire dalla seconda metà del 2017, di una politica selettiva del credito, volta ad innalzare la qualità della base clienti.

Al 31 marzo del 2018, i clienti mobili totali di Wind Tre sono 29,2 milioni, il 66% dei quali utilizza servizi dati. L’ARPU mobile è di 10,8 euro/mese, mentre la componente dati si attesta a 5,7 euro/mese. I ricavi da servizi mobili sono pari a 961 milioni di euro, in calo del 7,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente come conseguenza della pressione sull’ARPU e sulla base clienti.

I clienti totali della telefonia fissa sono pari a 2,7 milioni; quelli ad ‘accesso diretto’ superano i 2,5 milioni (+1,4% rispetto al primo trimestre 2017). I clienti ”Fibra”, più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, hanno raggiunto il 20% della base clienti diretti. L’ARPU del fisso è pari a 27,0 euro/mese. I ricavi totali del fisso sono stabili a 294 milioni di euro (-0,1% anno su anno). I ricavi da servizi della telefonia fissa, pari a 259 milioni di euro, scendono del 4,2%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, come conseguenza della pressione sull’ARPU parzialmente compensata dall’evoluzione della base clienti ad accesso diretto.

Gli oneri finanziari del periodo si attestano a 104 milioni di euro, in diminuzione del 39,5% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente, evidenziando gli effetti positivi ottenuti dalla rinegoziazione delle fonti di finanziamento completata a novembre 2017, che ha ridotto il costo del debito al 2,7% p.a. medio. Per tale operazione Wind Tre si è aggiudicata, a febbraio 2018, il prestigioso riconoscimento internazionale ‘Treasurer’s Deals of the Year 2017’, conferito dall’Association of Corporate Treasurers (ACT).

Wind Tre risultati consolidati al 31 marzo 2018

• Positiva la generazione di cassa operativa, che cresce del 2,8%, rispetto al primo trimestre del 2017, attestandosi a 285 milioni di euro

• Prosegue con successo il raggiungimento delle sinergie a 509 milioni di euro nel primo trimestre 2018, il margine EBITDA* si attesta al 36,1% in crescita - a parità di principi contabili - di 130 bps

• Molto evidenti gli effetti positivi ottenuti dalla rinegoziazione delle fonti di finanziamento completata a novembre 2017, che ha ridotto il costo del debito al 2,7% p.a. medio. Gli oneri finanziari del trimestre, infatti, si attestano a 104 milioni di euro, in diminuzione del 39,5% verso lo stesso periodo dello scorso anno.

"Sono soddisfatto dei progressi che stiamo ottenendo nel ‘reinventare’ Wind Tre attraverso i nostri principali touchpoint, nonostante il primo trimestre 2018 sia stato particolarmente sfidante, data la costante pressione competitiva". Lo dichiara Jeffrey Hedberg, CEO di Wind Tre