Wind e Wwf a difesa del Mediterraneo

Il brand Wind è al fianco del WWF Italia per la salvaguardia del mar Mediterraneo, patrimonio inestimabile del nostro pianeta. Con Wind è, infatti, possibile sostenere GenerAzione Mare, la campagna del WWF per difendere il Mediterraneo e proteggere gli animali che lo abitano, come ad esempio le tartarughe marine.

Ogni mese, sottoscrivendo l’opzione ‘Wind e WWF per il Mediterraneo’, i clienti donano 50 centesimi a supporto dell’iniziativaGenerAzione Mare del WWF e Wind raddoppia gli importi donati devolvendo interamente il ricavato a sostegno della campagna.

Wind Tre collabora con il WWF Italia anche sull’importante tema dei cambiamenti climatici. L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg pone, infatti, una grande attenzione alla gestione dei consumi elettrici, alla mobilità delle persone e allo smaltimento dei rifiuti ed è costantemente impegnata per la riduzione delle emissioni di CO 2 . Wind Tre, in linea con le azioni già intraprese, conta di ridurre i propri consumi per unità di traffico di un ulteriore 50% entro il 2020, e di stabilizzare le proprie emissioni di CO 2 a fronte di un aumento atteso del traffico dati di circa due volte e mezzo rispetto al 2016.

Con queste iniziative Wind Tre conferma il supporto ai progetti WWF per la salvaguardia dell’ambiente attraverso attività di sensibilizzazione che coinvolgono i propri clienti.