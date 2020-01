YESLY, la smart home italiana approda a Las Vegas

CES 2020, la fiera hi-tech dedicata ai prodotti del futuro

Il Consumer Electronics Show è il luogo dove, ogni anno, il mondo dell’innovazione si unisce. L’evento, che si tiene ogni 365 giorni nel mese di gennaio nell’affascinante Las Vegas Convention Center, è la più grande fiera globale di presentazione di nuovi prodotti dedicati all’elettronica di consumo. Uno spazio enorme che vede partecipare aziende affermate ma anche start up, rivenditori, finanziatori, funzionari governativi attivi in questo ambito, per confrontarsi sulla tecnologia e su quali saranno i tech-trends del prossimo futuro.

Tra le varie aziende italiane quest’anno troviamo Finder, affermata realtà piemontese che nasce nel 1954 in provincia di Torino e oggi attiva all over the world con 26 filiali nel mondo, leader internazionale nella produzione di relè e componenti elettronici ed elettromeccanici per il settore civile e industriale.

All’interno del Las Vegas Convention Center, nel padiglione dedicato alla categoria Smart Home, Finder è l’unica azienda italiana presente con un proprio stand dove verrà presentato YESLY, un sistema completamente made in Italy per rendere smart la propria casa in pochi semplici passi.

YESLY, the real italian smart home

YESLY è il sistema che Finder ha creato per semplificare la vita di tutti i giorni all’interno della propria casa. I diversi dispositivi che lo compongono nascono per automatizzare semplici azioni come spegnere le luci, abbassare le tapparelle o, nel caso in cui si integri il cronotermostato wifi Bliss, regolare la temperatura in ogni stanza della propria abitazione.

YESLY nasce dall’evoluzione del moderno relè passo-passo: ha, infatti, come cuore pulsante proprio un relè, in versione multifunzione Bluetooth, che permette, insieme ad altri dispositivi di comandare luci, tende o tapparelle elettriche attraverso l’uso di uno smartphone, di pulsanti wireless e/o con gli assistenti vocali di Google e di Amazon, con un’app dedicata disponibile per sistemi iOS e Android.

Una soluzione moderna e fortemente vantaggiosa per chi desidera il massimo comfort tra le mura della propria casa: YESLY, infatti, ha un’ottima versatilità ed è davvero semplice da installare.

CES 2020, prodotti hi-tech, conferenze a tema e trending topics del futuro

Finder presenta in fiera una bella novità dal forte orgoglio made in Italy che si affianca alle molteplici innovazioni proposte dalle company presenti al Las Vegas Convention Center, non solo nella categoria Smart Home. Quest’anno, in particolar modo, molte proposte riguardano la tecnologia 5G e l’Internet of Things, la tecnologia blockchain e il settore automotive con le moderne auto a guida autonoma. Ci sarà, inoltre, una nuova area espositiva dedicata alle Resilience Technology finalizzate a provare nuove tecnologie per la sicurezza e ad affrontare temi come cybersecurity e disaster recovery.

Un programma completo che prevede oltre 300 conferenze su trending topics e principali tendenze del prossimo futuro tra cui approfondimenti su privacy e sicurezza, argomento sui quali interverrà Jane Horvath, Senior Director Global Privacy di Apple, presente al CES 28 anni dopo l’ultima volta.